Huracán y Vélez quedaron a mano en Parque Patricios

Huracán y Vélez Sarsfield igualaron este viernes 0-0 en un partido correspondiente al interzonal de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka recibieron a los comandados por Guillermo Barros Schelotto y no pudieron doblegarlos. De hecho, la primera polémica se dio tras la invalidación del gol de Francisco Pizzini.

El delantero del “Fortín” la empujó luego de una buena jugada colectiva, pero el juez recibió el llamado del VAR y anuló el tanto por fuera de juego. Minutos después llegaron otras dos malas noticias para Vélez.

El arquero Tomás Marchiori pidió el cambio por una molestia muscular y en su lugar ingresó Alvaro Montero. Además, Agustín Lagos vio la doble amarilla por durísimas infracciones y dejó al “Fortín” con diez.

Sin embargo, la realidad es que el cuadro visitante estuvo más cerca de romper el cero que Huracán. El 'Globo' no mostró una mejor versión y sus hinchas expresaron su impaciencia por la falta de claridad. Así, fue igualdad en Parque Patricios.

Con ese resultado, Huracán marcha en el séptimo escalón de la Zona “A” con 12 unidades, mientras que Vélez, que dejó pasar la chance de ser líder, quedó tercero con 15 puntos.

En la próxima fecha, el “Globo” recibirá a Racing, mientras que Vélez irá a San Juan para medirse con San Martín.