El “Malevo”, que lleva 24 partidos sin perder de local, se impuso por 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Deportivo Riestra se subió a lo más alto de la Zona "B"

Deportivo Riestra se subió a lo más alto de la Zona “B” del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol al vencer, de local a Central Córdoba de Santiago del Estero, por 2-0.

El partido de la 8ª fecha, que se jugó en el estadio Guillermo Laza, escenario donde el “Malevo” lleva 24 partidos sin perder, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El equipo del Bajo Flores se impuso gracias a goles marcados por el uruguayo Antony Alonso en la primera etapa, y Jonatan Goitía en el segundo tiempo. Riestra lleva 24 partidos sin perder en su estadio, en un período de 476 días.

Por su parte, Central Córdoba quedó 13 unidades, en el segundo puesto de la Zona A que encabeza Barracas Central.

En los primeros minutos el local Deportivo Riestra tuvo dos oportunidades en los pies de Jonathan Herrera que conjuró bien el arquero de los santiagueños, Alan Aguerre.

El “Ferroviario” pudo salir del asedio, sus líneas se adelantaron y la lucha pasó al mediocampo, donde chocaban los volantes de contención de los dos equipos.

Los dirigidos por Omar De Felippe buscaban a Gastón Verón y a Lucas Besozzi para que el camino hacia Ignacio Arce fuera más rápido, mientras que los volantes del Malevo lanzaban rápidamente los balones hacia Herrera y Alexander Díaz.

A los 17 minutos, Braian Cufre recuperó en el medio y cambio de sector con un pase filtrado, Leonardo “Pupa” Heredia recibió dentro del área y le metió un derechazo con tres dedos con muy buen gusto y la pelota dio en el palo de Nacho Arce que miraba resignado.

A los 32 minutos, Ignacio Arce sacó desde su área, Herrera bajo la pelota y el uruguayo Antony Alonso, ex J.J. Urquiza, la mató de pecho y fusiló a Aguerre para darle el primer gol a los dirigidos por Gustavo Benítez.

Para el segundo tiempo, De Felippe dispuso el ingreso del movedizo Matías Perello y sacó un mediocampista, Matías Vera.

Los visitantes comenzaron a manejar el balón, porque Riestra se lo cedió, pero no generaban riesgo, no lastimaban, por eso De Felippe decidió cambiar a toda su delantera y envió a la cancha a Favio Cabral y a Matías Godoy.

Benítez apostó a la lucha y por eso hizo ingresar a defensores y volantes como Jonatan Goitía y Mateo Ramírez, sin perder de vista el contragolpe, por eso a los 22 minutos Aguerre le tapó con el pecho, el segundo a Díaz.

Y la jugada de Benítez dio sus frutos unos minutos después cuando Alexander Díaz desbordó como un wing derecho y tiro un centro bajo que Goitía entrando desde atrás, empujo al fondo de la red, ampliando la diferencia a favor del Malevo.

Buscando el descuento y sacudir a sus dirigidos, De Felippe metió a más delanteros: Diego Barrera, David Zalazar y al uruguayo Sebastián Cristoforo, que jugó en Fiorentina, Girona, Sevilla y Getafe.

En la próxima fecha, Riestra recibirá a Gimnasia de La Plata, mientras que Central Córdoba visitará en la Bombonera a Boca Juniors.