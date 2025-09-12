Racing cortó su mala racha de local

Derrotó 2-0 a San Lorenzo en uno de los partidos de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. Los goles los marcaron Colombo y Solari.

Racing venció este viernes de local 2-0 a San Lorenzo y de ese modo volvió a ganar de local tras cuatro partidos, en el marco de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Juan Domingo Perón, tuvo el arbitraje de Ariel Penel y los goles los marcaron Nazareno Colombo y Santiago Solari.

La primera llegada fue del local, a los cuatro minutos, con un sorpresivo avance por el medio del lateral Facundo Mura, cuyo disparo desde el borde del área chica salió bajo y a las manos del arquero Orlando Gill.

Racing abrió el marcador a los 36’, luego de un córner al primer palo, con un cabezazo de Santiago Solari que fue empujado al gol, en el área chica, por Nazareno Colombo.

San Lorenzo no tuvo llegadas de riesgo hasta el complemento, en el segundo minuto. Luego de una combinación entre Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti, un centro atrás le quedó a Nicolás Tripichio, que remató desviado.

La “Academia” amplió la ventaja a los 12 minutos. Un gran pase largo de Colombo puso a correr a Solari, quien partió habilitado ante una defensa desacomodada, punteó la pelota para deshacerse del achique de Gill y convirtió ante el arco desguarnecido.

Tres minutos más tarde, el “Ciclón” se perdió el descuento. Cuello gambeteó desde la derecha hacia el medio y sacó un gran remate, alto y potente, que se estrelló en el travesaño de un Cambeses que nada podía hacer.

Con tiempo cumplido, Ezequiel Herrera avanzó por izquierda y sacó un tiro bajo y cruzado desde el vértice del área, contenido sin dar rebote por Cambeses.

Con el triunfo, la “Academia” alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con siete puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el viernes 19 de septiembre a las 19, mientras que el “Ciclón” será visitantes de Independiente, el domingo 21 a las 14:30.