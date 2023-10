River goleó al Independiente de Tevez y le arrebató la punta  

River Plate se convirtió este miércoles en el nuevo líder de la Zona ’A’ de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al golear como local por 3-0 a Independiente en el marco de la décima fecha.

Los goles del partido, que fue arbitrado por Facundo Tello y que se jugó otra vez en un repleto Monumental, los marcó el colombiano Miguel Borja, en dos ocasiones, y uno de Pablo Solari.

En la previa del partido, Manuel Lanzini recibió en el campo de juego un cuadro conmemorativo por sus 100 partidos con la camiseta de la banda, junto con la ovación de todo estadio de manos de Matías Patanian (vicepresidente 1°) e Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°).

Entre sus dos etapas en la institución, ’Manu’ marcó 13 goles y consiguió dos títulos, ambos en 2014: el Torneo Final y la Copa Campeonato. De esa manera, el ’Millo’ llegó a su 20ª victoria consecutiva como local.

Independiente aprovechó los primeros minutos, en los cuales River no estaba preciso. Sin embargo, no logró generar peligro y la primera de riesgo fue para el ’Millonario’, con una buena jugada colectiva, que finalizó con un centro peligroso de Santiago Simón desde la derecha. Desde ahí, el equipo de Demichelis mejoró y tomó el control: Ignacio Fernández no llegó por poco con un cabezazo y luego Rodrigo Rey le sacó un buen zurdazo sobre su primer palo a Esequiel Barco.

El rival respondió con un cabezazo de Matías Giménez que pasó cerca del arco de Franco Armani y luego el que tuvo su chance fue Miguel Borja, con un buen zurdazo que por poco no fue el 1-0. La apertura del marcador llegó tras un estupendo remate desde fuera del área de Paulo Díaz, la pelota se estrelló en un palo y el 9 colombiano, atento, capturó el rebote para gritar el gol. La última fue para Independiente, con un tiro libre de Federico Mancuello que se fue cerca del palo derecho.

El inicio del segundo tiempo no varió de cómo se desarrolló la primera parte, con un River bien plantado y apostando al juego asociado en el mediocampo para lastimar a Independiente. El ’Millonario’ contó con un par de aproximaciones, como un tiro libre alto que pateó Lanzini. Sobre los 14 minutos, Borja definió con sutileza un gran centro de Simón desde la derecha y estampó el 2-0.

Gracias a la ventaja importante en el marcador, River no pasó sobresaltos y hasta pudo haber ampliado, con dos ocasiones claras que tuvo Facundo Colidio y otro cabezazo de Salomón Rondón que contuvo Rey. Cerca del cierre, Pablo Solari enganchó en el área y decoró la goleada para el 3-0. Con esta victoria, River le sacó la punta a Independiente en la Zona ’A’ y se ubicó como único líder, con 20 unidades. La próxima fecha será el domingo, ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.