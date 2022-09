River quedó en el medio de una ironía al Papa

Molesto porque Jorge Bergoglio hizo cardenal al obispo de Como y no a él, monseñor Mario Delpini lanzó filosas ironías hacia el Sumo Pontífice y su condición de hincha de fútbol, pero, quizás enceguecido por el enojo, erró doblemente el tiro.

“Si mal no recuerdo, el Papa es de River, que nunca ganó nada, y quizás pensó que los de Como estarían en sintonía porque el ‘scudetto’ está en Milán”, fue la ácida frase de Mario Delpini, arzobispo de Milán, en no muy disimulada queja por no haber sido elevado a la dignidad de cardenal.

Estas bromas, que algunos consideraron fuera de lugar y no muy acordes al estilo de un arzobispo, motivaron una respuesta del presidente del club River Plate, Jorge Brito.

Es muy posible que el arzobispo de Milán haya confundido River con San Lorenzo, el club del cual es “tifoso” el papa Francisco (así lo llamó Delpini), pero Brito tomó esas ironías como “oportunidad para contarle brevemente, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Arzobispo de Milán, sobre la relevancia y el impacto social que tiene nuestra institución, tanto en nuestro país como en el mundo”.

“Somos el Club más popular de Argentina, con más de 20 millones de aficionados en el país y otros tantos en cada rincón del mundo -escribió Brito-. Tenemos 36 títulos locales, 12 copas internacionales, 15 copas nacionales y 6 copas rioplatenses” y “uno de los títulos más relevantes de los últimos años ha sido la Copa Libertadores 2018″, obtenida “en el mítico estadio del Real Madrid”.

COMPROMISO SOCIAL

Acorde con la actividad de Delpini, Brito también comentó el “compromiso social” de River, que se materializa “a través de la Fundación de nuestro Club”, en actividades “por el desarrollo integral de niños y jóvenes, con diferentes programas educativos, deportivos y sociales, como así también las diversas acciones de solidaridad”, que lleva adelante el Club.

“River es más que fútbol”, le dice Brito a Delpini, enumerando las “más de 50 disciplinas deportivas y múltiples actividades recreativas y culturales” que el club ofrece a sus asociados. “Entre nuestros principales orgullos se encuentran el Instituto Educativo para 1500 alumnos, una Universidad, la querida Casa River (que alberga a más de 120 futbolistas juveniles) y el Museo River (el más grande del mundo como Museo Deportivo)”, agrega el presidente del club millonario.

Finalmente, Brito hace referencia a las obras que convertirán al estadio en “la sede deportiva con más capacidad de Sudamérica” y que, además de ser “uno de los escenarios más emblemáticos del continente y del mundo, es el lugar elegido por la Selección Argentina de Fútbol y por las principales bandas musicales y cantantes internacionales para brindar sus espectáculos en la región”.

El presidente de River completa su carta extendiendo una invitación al Arzobispo de Milán para que, en una eventual futura visita a Sudamérica, conozca River Plate y pueda “apreciar de cerca una institución cuyos títulos y grandeza se sostienen en el aspecto deportivo y social”.

Como posdata, le aclara que “Su Santidad el Papa Francisco es hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, institución deportiva que también obtuvo varios títulos a lo largo de su historia”.