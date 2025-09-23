Robertito Funes apuntó sin filtros contra Nancy Pazos

En diálogo con Sálvese quien Pueda, el conductor habló sobre las críticas que recibió por parte de la panelista.

Luego de que Nancy Pazos criticara sin filtros a Robertito Funes por su conducción en A la Barbarossa, el presentador decidió hablar con Sálvese quien Pueda, el ciclo de Yanina Latorre, y apuntó contra su colega.

¿Qué dijo Robertito Funes sobre Nancy Pazos?

"Me la vengo aguantando hace bastante tiempo a la situación. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. Esta fulana quién cree que es", comenzó sin filtros el conductor en el ciclo de América TV.

Sobre por qué conduce A la Barbarosa, Robertito Funes explicó: "Fue el acuerdo que yo tuve con el canal. Le dije a las autoridades que para estar ahí acompañando prefiero estar en el móvil y cuando Georgina no está lo conduzco yo al programa. El canal eligió y es así", y sobre Nancy Pazos cerró: "La verdad es que me importa un pito lo que ella diga porque ya me cansó. Se jacta con la bandera del feminismo y después destrata a las compañeras".

¿Qué dijo Nancy Pazos sobre Mariana Brey, Robertito Funes y Diego Brancatelli?

Consultada por el notero de SQP (América) acerca de los dichos de Mariana Brey respecto de su interés de compartir con ella una terna en la categoría de panelista política, Nancy Pazos fue contundente: "Ella no hace política, ella hace espectáculos y en la mesa opina de política porque tiene muchos amigos en el gobierno que le dan información. De ahí a hacer análisis político hay un trecho".

Respecto de la entrevista mano a mano que Brey -que ya podría considerarse su rival histórica- le hizo al presidente, Nancy hizo varias observaciones curiosas: "La entrevista fue una charla muy amena. Las entrevistas tienen tensión y ahí la única tensión que se podía llegar a percibir era la erótica".

En relación con la nominación de Robertito Funes como mejor movilero de televisión, la periodista se mostró conforme con la categoría en la que fue ternado y dio a entender que le queda grande el rol de conductor: "Está perfecto, es el lugar que tiene, como movilero, no acepto que me conduzca".