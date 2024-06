Rocío Robles contó todo lo que pasó en el cumple de Rodrigo de Paul

El martes explotó una bomba que mezcló el mundo de la farándula y el espectáculo con el del deporte, ya que surgió la versión de que el futbolista Alexis Mac Allister le fue infiel a su novia con una conocida modelo, bailarina, conductora y periodista de ESPN llamada Rocío Robles. La tercera en discordia dio su versión de los hechos.

Recordemos que el actual jugador del Liverpool de Inglaterra y campeón de la triple corona con la Selección Argentina, estuvo tiempo atrás también con los flashes encima ya que habría comenzado su actual relación con Ailén Cova, luego de dejar de manera polémica a Cami Mayán, su novia de varios años.

Tras la polémica que estalló por todos los medios y que generó montó de rumores, especulaciones e incluso posteos de la ex, Mayan, ahora la que ventiló los detalles y contó que fue lo que pasó desde su punto de vista, fue la involucrada como supuesta amante de Alexis.

QUE PASO

Rocío Robles se expresó acerca del rumor que trascendió el martes y desmintió todo lo que se dijo hasta el momento. En primer lugar, aclaró: "No es cierto. Fui a un cumpleaños como cualquier ser humano y estábamos todos con los teléfonos. Yo estuve muchos años con alguien del mundo del fútbol. Los conozco a todos, imagínate. A ellos y a los representantes".

Recordemos que ella trabaja para la señal deportiva ESPN, por lo que se encuentra interiorizada en el mundo de la esférica. En ese contexto, continuó: "También había mucha gente del medio. Me sorprende que salga esto ahora, y no me gusta porque sé que él está en pareja. Esto puede perjudicar a mucha gente. Yo estoy soltera, y entiendo que se generen este tipo de rumores, pero del otro lado no es así y lo puede afectar. Encima no pasó nada".

Luego, el periodista de Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntó: "¿Y cómo es que dicen que estuvieron toda la noche a los besos?".

"No hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. Bailé con todo el mundo, de hecho, me fui con la misma persona con la que llegué, aunque tampoco viene al caso. Imaginate que con Alexis ni nos seguimos en Instagram y tampoco hemos cruzado mensajes", finalizó.

QUIEN ES LA SUPUESTA AMANTE DE MAC ALLISTER

Rocío es bailarina, modelo, actriz, conductora y periodista. Tras vivir poco más de cuatro años en la Ciudad de México, regresó a la Argentina para cumplir uno de sus sueños, que está ligado a su profesión de periodista deportiva. Cabe recordar que la bailarina, que se hizo conocida en el Bailando por un Sueño, se instaló en México en 2019, en donde hizo carrera participando en algunos proyectos televisivos.

Pero en las últimas semanas un proyecto muy anhelado la llevó a dejarlo todo y a volver a instalarse en Argentina. Tal cual expuso en sus redes sociales, regresó a Buenos Aires para participar de un programa televisivo que se emite por la pantalla de ESPN.