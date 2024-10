Romina Manguel contó la interna familiar en torno a Jorge Lanata

La salud de Jorge Lanata sigue generando preocupación, no solo por su estado delicado, sino también por las tensiones familiares que han salido a la luz recientemente. Romina Manguel, periodista y amiga cercana del conductor, compartió detalles sobre la situación durante una entrevista en Intrusos.

Manguel, quien ha trabajado y mantenido una amistad de décadas con Lanata, ofreció una perspectiva clara tanto sobre su salud como sobre las disputas familiares que han surgido entre su esposa, Elba Marcovecchio, y sus hijas, Bárbara y Lola Lanata.

"Está complicado porque su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además, tiene problemas motrices, ya tiene dificultad para caminar", explicó Manguel de manera directa. También reveló que Lanata se alimenta por medio de un botón gástrico, lo que refleja la gravedad de su estado físico.

Durante la entrevista, Manguel lamentó las internas familiares que han surgido en torno a la situación de salud de Lanata. La tensión entre Marcovecchio y las hijas del periodista ha sido objeto de especulación en los medios, con rumores sobre posibles desacuerdos en torno a la administración de su patrimonio. No obstante, Manguel desmintió esos rumores de manera contundente: "Las conozco, nunca les importó la plata, nunca le importó a Jorge. La tuvo, la gastó, la perdió, siempre convencido de que podía hacer guita porque es un genio y un creativo... Las chicas no están en eso", afirmó categórica.

Uno de los aspectos que más incomodó a Manguel fue la exposición pública de las hijas de Lanata, quienes siempre han mantenido un bajo perfil y ahora se ven envueltas en la cobertura mediática de las disputas familiares.

"Me sorprendió y me molestó que las chicas se tengan que exponer así en un lugar que no les es grato. Tienen bajo perfil", expresó. Además, sugirió que las diferencias entre Marcovecchio y las hijas podrían deberse a una falta de comunicación, mencionando que hubo confusión con un parte médico que no fue consensuado con la familia.