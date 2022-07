Roncaglia: «no dudé ni un segundo»

Luego de su paso por Aris Limassol de Chipre, Facundo Roncaglia fue presentado este lunes como refuerzo oficial de Boca Juniors, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2023.

"Siempre hubo rumores de que podía volver, pero nunca algo formal. Esta fue la primera vez y no dudé ni un segundo. La verdad es que tenía muchas ganas", señaló el experimentado defensor de 35 años en conferencia de prensa.

"Ahora empieza una etapa nueva, con más experiencia. Llego con muchas ganas de demostrar que todavía estoy a la altura de lo que pide este club", continuó el ex Osasuna de España, quien se prepara para encarar su tercer ciclo con el Xeneize.

Roncaglia se ilusiona con tomarse revancha de lo que fue la final de la Libertadores 2012, en la que no pudo jugar la revancha ante Corinthians: "Sueño con lo que sueñan todos los hinchas de Boca: ganar una Copa Libertadores. Me fui con bronca con la situación que viví en su momento, que no me permitieron jugar la segunda final".

Por otra parte, el nacido en Chajarí contó que la semana pasada dialogó con Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, y que "se solucionó todo muy rápido". En ese sentido, agregó: "No había mucho para discutir y había muchas ganas de ellos de poder contar conmigo".

Además, Roncaglia se mostró entusiasmado por el hecho de ser dirigido por Hugo Benjamín Ibarra, quien supo ser su modelo a seguir cuando fue subido al primer equipo de Boca: "Hugo era el lateral derecho de ese momento. Era el jugador al que uno intentaba imitar para ganar un poquito de todo lo que él había ganado".

Por último, al ser consultado sobre cómo se encuentra físicamente, el entrerriano respondió: "Vengo entrenando solo, que no es lo mismo que estar entrenando con un plantel. Me va a llevar unos días ponerme al ritmo del plantel, pero creo que estoy bien. Espero estar pronto adentro del campo".