Con un tiempo de 1m30s864/1000, Matías Rossi se adjudicó la pole en el TC2000 de Salta, estableciendo un nuevo récord.

Rossi conquista la pole en el TC2000 de Salta: Tercera en el año y récord de pista

El sistema de clasificación se modificó por el retraso que generó el accidente de Nicolás Palau en la primera práctica y por los trabajos en pista. Es así que la “qualy” se realizó a 20 minutos, todos juntos y con boxes abiertos. El momento culmine fue en la parte final cuando Facundo Aldrighetti se despistó en una de las curvas de la “cola del avión”, lo que produjo que aparezca la bandera roja. Antes de esto, Rossi había puesto gomas nuevas en el Toyota Corolla Cross GR-S y esperaba en boxes para volver a salir a pista. A falta de 2 minutos de la bandera a cuadros, se habilitó la pista y Rossi fue a todo o nada y en el último intento lo logró, voló y se quedó con la pole position: la tercera en el año y la Nº29 en la categoría.

Segundo terminó Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing a 293/1000 y tercero Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 a 813/1000. El piloto de Capital Federal cerró el “1-3” del Toyota Gazoo Racing.

Cuarto terminó el debutante y de gran desempeño en su primera vez con un SUV, Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport y quinto Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing.

Franco Morillo finalizó sexto con la Chevrolet Tracker #64 del YPF ELAION AURO Proracing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la final del domingo.

Franco Riva (Chevrolet Cruzr #78 – Proracing), Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing), Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) y Lucas Vicino en su regreso a la categoría (Honda ZR-V #30 – Honda YPF Racing) completaron los diez mejores de la clasificación.

Matías Rossi, el más rápido de la clasificación del TC2000 en Salta y nuevo líder del torneo, expresó: “"Felicito a todo el Toyota Gazoo Racing a Ramonda, a Bruna y a todos mis mecánicos por el trabajo que hicieron durante los entrenamientos. Logramos sacar un buen tiempo y mejorar con respecto a las Chevrolet Tracker que andaban rápido. Logramos dar un avance claro para poder ser protagonistas”.

La actividad para el TC2000 continuará el domingo 23 de mayo a las 9.20 hs. con el “warm-up” y a las 12.00 hs. con la final a 35 minutos más 1 vuelta, que tendrá a Franco Morillo largando desde el primer cajón de la grilla.

Todas las alternativas las podrán seguir desde las 11.00 hs. y hasta las 13.00 hs. por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play .