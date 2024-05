Sabrina Rojas habló de los rumores que vinculan a Luciano Castro con otras mujeres

Luego de lo que fue la confirmación de que Luciano Castro y Flor Vigna no están más en pareja, estallaron los rumores que vinculan al actor con varias mujeres de la farándula. En este contexto, Sabrina Rojas salió a hablar sobre todo lo que se genera a su al rededor y expuso que hay un grado de verdad en lo que se dice.

Que volvió con Flor, que salió con Griselda Siciliani, que su amor es Sabrina Rojas. Así viene Luciano Castro saltando de una mujer a otra según los rumores luego de lo que fue su separación. Es por eso que su ex pareja eligió salir a hablar para defenderlo y terminó hundiéndolo aún más, ya que expuso que “algo tiene que ser verdad”.

Sucede que la ex del actor fue topada por un móvil de Socios del Espectáculo y fue inevitable consultarle sobre la posibilidad de volver a estar juntos, ya que es una versión que corrió en las últimas horas: “¿Qué opinas de que la mayoría piden que vuelvan a estar juntos?”.

Sin embargo, sin pudor, Sabrina Rojas se animó a exponer los motivos por los que no se imagina junto a él: “Mirá, es todo un tema. Porque nos estamos reconciliando, pero a los dos minutos está con Griselda Siciliani, a los tres minutos está a escondidas con, no sé, ayer decían que estaba viéndose con Flor”.

Si bien la idea de la ex de Luciano Castro era visibilizar lo que sufre él ante la gran cantidad de cosas que se hablan sobre su vida privada, terminó perjudicándolo. Es que lejos de plantarse contras los medios y marcar que muchos rumores pueden no ser ciertos, expuso que siempre hay un margen de veracidad.

“Algo de todo debe ser verdad, pero me causa gracia que hace dos minutos se reconciliaba conmigo, hace tres estaba con griselda, hace un minuto está con Flor”, indicó su ex pareja al referirse a los rumores que lo rodean.

Es por eso que el cronista no dudó en consultar: “¿Qué parte será verdad de todo eso?”. Por lo que rápida desmintió: “La mía no, es la que yo puedo hablar. No. No. No me interesa”.

De esta manera, procedió a hacer un descargo: “A veces me preocupa que nos pongan a nosotras siempre en la conflictiva y que siempre es ella la que quiere y el hombre es empoderado que se quiere sacar a la mina de encima”.