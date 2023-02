Salió a defender a Thomsen pero asegura no ser la novia

El pasado lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 señaló como culpables del crimen de Fernando Báez Sosa a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Ciro Pertossi, en calidad de coautores del homicidio con una pena de prisión perpetua, y a Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, en su rol de partícipes secundarios, con una condena de quince años de prisión.

En medio del revuelo mediático por la búsqueda de justicia para Fernando y el dictamen por parte de los magistrados de Dolores, una joven - identificada como Melisa López Marengo - salió a defender a Thomsen y al resto del grupo, ante lo cual fue señalada como la presunta novia del exjugador del Club Atlético de San Isidro (CASI).

Sus polémicas publicaciones en la red social Instagram no pasaron inadvertidas y los distintos medios de comunicación comenzaron a hablar de la joven como quien mantiene un vínculo con el joven zarateño.

En ese marco de situación, López Marengo comenzó a hacer un extenso descargo a través de las historias que Instagram permite mantener vigentes por 24 horas, donde aclaró: "No soy la novia de Máximo Thomsen, no lo conozco a él ni a nadie de su entorno".

En este sentido, la defensora de los rugbiers apuntó contra TN, uno de los primeros medios en difundir su supuesto romance con Thomsen, al mismo tiempo que aseguró que primero publicaron que era la novia para luego modificar la noticia y señalar que se trataba de una joven que publicó en sus redes sociales una serie de mensajes en contra de la Justicia que dictó la reclusión perpetua para el grupo de jóvenes que asesinó a Fernando.

También, disparó contra A24 por hablar hablado "toda la mañana" de ella y no haberla convocado para aclarar dudas al aire, al mismo tiempo que también criticó el accionar de Crónica TV.

Más allá de cerrar los comentarios en sus publicaciones para evitar recibir agresiones por parte de otros usuarios, la joven se encargó de responder y seguir generando polémica con sus posts.

Uno de los comentarios por los que fue apuntada fue el siguiente: "Ese chico está cumpliendo una condena excesiva y eso es en gran parte culpa de noticias como estas. Tengo ideas propias desde antes del juicio".

A su vez, destacó que no se arrepiente de nada de lo que dijo hasta el momento y sostuvo que no entiende "de dónde inventaron" que es la novia del apodado "Machu", aunque sostuvo que el asesino de Fernando es "una ternura, de pequeño y de grande", mientras que señaló que ese halago lo dice "como si fuera la madre" del joven de 23 años y "no como si estuviese enamorada de él".