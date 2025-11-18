Salió la Preselección para la primera ventana de Clasificatorios ante Cuba

Con vistas al comienzo de los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina de básquet tiene definida su preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni y su cuerpo técnico.
Cabe destacar que estos 24 jugadores presentados son los potencialmente convocables para la ventana, a la espera de la nómina final de aquellos que comenzarán oportunamente con los entrenamientos.
El primer partido se disputará el 27 de noviembre en La Habana (20:10hs), para luego viajar a Argentina y jugar el 1º de diciembre en Buenos Aires (20:05hs). El Estadio de Obras Sanitarias recibirá al seleccionado nacional. Ambos partidos podrán verse por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.
Los Clasificatorios continuarán en 2026, con dos partidos en condición de local ante Uruguay (27/2) y Panamá (2/3). La primera fase culminará de visita ante estos mismos rivales: Uruguay (2/7) y Panamá (5/7).
La Selección Argentina llegará tras haber afrontado la AmeriCup Nicaragua 2025 con un grupo joven (24.4 años de edad promedio en el plantel), que fue de menor a mayor en la preparación y el torneo, obteniendo el Subcampeonato.
LOS JUGADORES
Lee Aaliya
Juan Bocca
Leandro Bolmaro
Dylan Bordón
Gonzalo Bressán
Nicolás Brussino
Francisco Cáffaro
Facundo Campazzo
Gonzalo Corbalán
Gabriel Deck
Marcos Delía
Mateo Díaz
Juan Fernández
Patricio Garino
Lucas Giovanetti
Nicolás Laprovittola
Leonardo Lema
Juan Ignacio Marcos
Alex Negrete
Lucio Redivo
Javier Saiz
Santiago Scala
José Vildoza
Luca Vildoza
Los grupos
Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.
Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.
Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.
FORMATO DE DISPUTA
Habrá cuatro grupos de 4 equipos, que jugarán entre sí en partidos de ida y vuelta.
Los 3 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. El grupo A y el C se unirán para formar el Grupo E. El Grupo B y el D se unirán para formar el Grupo F. Se transferirán todos los resultados, lo que significa que cada partido cuenta. Cada nación competirá contra los equipos que aún no se han enfrentado en su grupo, en partidos de ida y vuelta.
• Los 3 mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, avanzarán a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.
Calendario de la Primera Ronda
- 27/11 vs Cuba (V)
- 1/12 vs Cuba (L)
- 27/2 vs Uruguay (L)
- 2/3 vs Panamá (L)
- 2/7 vs Uruguay (V)
- 5/7 vs Panamá (V)