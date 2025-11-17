Huracán de Trelew se consagró campeón invicto del Prefederal

Derrotó 78-63 a Ferrocarril Patagónico de Madryn y se adjudicó de manera perfecta la Zona Sur. La Fede venció 75-68 a Náutico Rada Tilly y terminó tercera.

Huracán de Trelew se consagró este domingo campeón de la Zona Sur del Torneo Prefederal 2025 de básquet de la rama masculina, al derrotar en la final a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 78-63.

De esa manera, el “Globo” ganó los doce partidos jugados de la competencia -diez de la fase regular- y los dos restantes del Final Four jugado el fin de semana en su gimnasio Atilio Viglione.

En el equipo trelewense se destacó Hernán Caballero, goleador del partido con 29 puntos, con 50% en tiros de tres puntos (7/14) y 4 recuperos. También fueron clave los aportes de Matías Rosas (12 tantos, 11 rebotes y 3 asistencias) y Francisco Torres (16 unidades, 6 rebotes, 8 asistencias y una tapa).

Por el lado del elenco madrynense, el mejor resultó Bruno Marani con 15 puntos, mientras que Emiliano Sombra aportó 12 unidades, 5 rebotes, 2 asistencias y una tapa y Joaquín González aportó 11 tantos y 5 rebotes.

Cabe destacar que los dos equipos lograron el ascenso a la Liga Federal 2026, objetivo que habían logrado un día antes.

Mientras tanto, La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia le ganó a Náutico Rada Tilly por 75-68 y se quedó con el tercer puesto.

En el “Bordó” brilló la labor del pivote David Fric, autor de 31 puntos y 18 rebotes, escoltado por Luis Alderete con 19 tantos, 5 rebotes y 7 asistencias.

Por su parte, en el “Aurinegro”, sus mejores valores fueron Alejandro Ivetich (18 puntos y 4 asistencias), Franco Varone (14 puntos y 3 asistencias) y el pivote Diego Romero (12 unidades, 13 rebotes, 2 recuperos y 2 tapas.

PANORAMA

Tercer puesto

- La Fede Deportiva 75 / Náutico Rada Tilly 68.

Final

- Huracán 78 / Ferrocarril Patagónico 63.

Foto: Huracán Basquet de Trelew.