El sábado, los partidos se desarrollaron en el Socios, Cemento Comodoro y en Náutico. El domingo se jugó en La Fede y de nuevo en cancha de Gimnasia.

Las formativas tuvieron actividad por el torneo Clausura

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó el fin de semana, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025, y en esta ocasión para las categorías formativas.

En ese contexto, la actividad del sábado se desarrolló en el Socios Fundadores, en el “Cemento Comodoro” de Kilómetro 8 y en Náutico Rada Tilly.

El domingo, mientras tanto, la acción tuvo lugar en el gimnasio Diego Simón del club Federación Deportiva como así también en el Socios de Gimnasia y Esgrima.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el fin de semana por una nueva fecha del certamen para las categorías formativas de la ACRB.

………………

Panorama

SABADO 15

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Naranja" 80 / La Fede Deportiva "Bordó" 81 (U-11).

- Gimnasia "Naranja" 19 / La Fede Deportiva "Bordó" 131 (U-15).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 51 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 87 (U-11).

- Petroquímica 54 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 38 (U-13).

- Petroquímica 50 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 62 (U-17).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 20 / Náutico Rada Tilly "Negro” 0 (U-15 Femenino).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 66 / Náutico Rada Tilly "Negro” 31 (U-17 Femenino).

DOMINGO 16

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Blanco" 36 / Comisión de Actividades Infantiles 44 (U-15).

- La Fede Deportiva "Blanco" 41 / CAI 57 (U-13).

- La Fede Deportiva "Blanco" 59 / CAI 34 (U-17).

En el Socios Fundadores

- Escuela Municipal Pueyrredón 34 / Gimnasia "Verde" 70 (U-11).

- Escuela Municipal Pueyrredón 37/ Gimnasia "Verde" 67 (U-13).

- Escuela Municipal Pueyrredón 13 / Gimnasia "Verde" 113 (U-15).

Foto: Petro Basquet.