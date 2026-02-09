Sanción judicial para la dueña de una pitbull: una mujer herida

El Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción dictó una sentencia definitiva tras un incidente que involucró a una perra de raza pitbull, a una vecina lesionada y a un cachorro herido.

El episodio ocurrió cuando una mujer regresaba por la noche a su vivienda. Al cruzar el portón de entrada, la perra de la vecina ingresó de manera repentina a la propiedad. En ese momento, el animal atacó con violencia al cachorro que se encontraba en el patio.

Ante la gravedad de la situación, la mujer y su padre intervinieron para separar a los animales. Durante ese forcejeo, la joven sufrió una herida en la mano izquierda. El cachorro también presentó lesiones y requirió curaciones posteriores.

De acuerdo con el expediente, la dueña de la pitbull no brindó auxilio ni mostró interés por lo ocurrido al momento del ataque, aunque su esposo ofreció colaboración al día siguiente.

El Juzgado de Paz evaluó las pruebas, entre ellas un acta contravencional y el certificado médico del hospital local, que acreditó la lesión de la denunciante.

Aunque la propietaria del animal cuestionó los hechos en un primer momento, luego reconoció que escuchó ruidos de pelea, pero los interpretó como una situación habitual del barrio.

La jueza señaló que no existían antecedentes previos de agresividad por parte de la perra. Sin embargo, remarcó que el portón del domicilio de la dueña suele permanecer abierto y que el animal pasa gran parte del tiempo en la vereda.

El fallo recordó que el Código Contravencional de la Provincia de Río Negro N.º 5.592 es de orden público y de cumplimiento obligatorio para toda la ciudadanía. La sentencia concluyó que existió una infracción al artículo 43, dado que el animal provocó daños al no encontrarse bajo la custodia adecuada de su dueña en un espacio seguro.

El artículo se refiere a la custodia de animales y establece que “es punible la persona dueña y/o encargada de animales que ocasionen daño a la integridad física de las personas y que no hubiesen adoptado las medidas de precaución necesarias para evitar perjuicios”.

El Juzgado resolvió amonestar a la dueña de la pitbull para prevenir la reiteración de este tipo de hechos. Además, ordenó la adopción de medidas preventivas y de resguardo para proteger a terceros, junto con el compromiso de mantener a la mascota dentro del patio o bajo control estricto cuando circule por la vía pública.