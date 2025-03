Sancionaron a las jugadoras que fueron filmadas mientras se bañaban

El pasado lunes 27 de enero, un vergonzoso episodio tuvo lugar en la cancha de Náutico cuando este equipo se enfrentaba contra El Talar por un partido de básquet femenino de la Liga Nacional. Las jugadoras visitantes fueron filmadas mientras se bañaban, motivo por el cual decidieron no presentarse al partido, y ahora fueron sancionadas por el Tribunal de Disciplina.

El organismo dispuso una multa de $1.000.000, lo que provocó la bronca de todos los fanáticos del deporte y de una de las estrellas del equipo, Luciana Delabarba, que decidió salir al cruce en sus últimas declaraciones. "Hoy salió la resolución de lo ocurrido con Náutico, por el hecho de que nos grabaron en el vestuario. Lamentablemente, la resolución es que nos multan por ser grabadas y no querer presentarnos a jugar un partido, algo que debería ser totalmente lógico y en lo cual nos deberían apoyar. Lamentablemente no está pasando", dijo.

"Quería decir que me da mucha pena. Quiero llevarles tranquilidad a las más chicas de que yo como jugadora, dentro de una cancha y siempre que tenga un micrófono o algún medio para comunicar, voy a tratar de defender nuestros derechos. Pedir que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y si me preguntan, volvería a tomar la decisión que tomamos como equipo de no presentarnos", lanzó.

"Desde nuestro lugar seguiremos luchando para ganar nuestro espacio, que seamos escuchadas y que sean justos con nosotras porque nosotras la verdad que hacemos demasiado por esto porque lo amamos", explicó.

"No he visto cambios en los vestuarios de Náutico. Me parece que el cambio empieza por ahí y somos todos responsables, somos todos parte. Esto se tiene que saber, se tiene que hablar y tenemos que hacer algo para que no vuelva a ocurrir", finalizó la jugadora.