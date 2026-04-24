Sancor Seguros renovó sus oficinas en Comodoro

La apertura de las nuevas instalaciones, ubicadas en avenida Hipólito Yrigoyen 2688, se desarrolló este jueves 23 de abril inauguró junto a autoridades provinciales y municipales, empresarios, cuerpo de ventas, clientes y colaboradores de la zona.

La aseguradora presentó nuevas instalaciones en la ciudad y también reinauguró las ubicadas en la provincia de Neuquén. Además, llevó adelante la reunión informativa de la Unidad de Negocios en General Roca.

Fiel a su espíritu federalista, Sancor Seguros continúa con su compromiso con las economías regionales y, en este sentido, este jueves 23 de abril inauguró nuevas oficinas en Comodoro Rivadavia junto a autoridades provinciales y municipales, empresarios, cuerpo de ventas, clientes y colaboradores de la zona. Tras el acto central, se hizo entrega de una donación por parte la compañía a una entidad de bien público local. Las flamantes instalaciones se ubican en avenida Hipólito Yrigoyen 2688.

Por la tarde, se oficializó la reubicación y modernización de los puestos de Neuquén, logrando un rotundo cambio de imagen en su búsqueda constante de una mejor atención a sus clientes y productores asesores de seguros.

Al finalizar la jornada, se realizó la Reunión Informativa de la Unidad de Negocios en General Roca, provincia de Río Negro. El foco estuvo puesto en informar sobre la situación del negocio, las proyecciones y los principales proyectos de cara al futuro.

Desde su fundación, hace 80 años, Sancor Seguro mantiene orgulloso un liderazgo sostenido en el mercado asegurador y continúa creciendo en cada rincón del país, brindando soluciones de asegurabilidad a medida.