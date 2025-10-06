Santa Cruz obtuvo 15 medallas de oro,14 de plata y 8 de bronce

La delegación santacruceña finalizó su participación en los Juegos Nacionales Evita 2025, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata, con una destacada actuación.

En total, sus deportistas obtuvieron 37 medallas, de las cuales 15 fueron de oro, 14 de plata y 8 de bronce.

Con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social, el trabajo logístico y organizativo de la Secretaría de Deporte y Recreación, la delegación provincial vivió una experiencia deportiva que reafirma el crecimiento del deporte santacruceño en el ámbito nacional.

Entre los logros más destacados se encuentra el campeonato nacional obtenido por el seleccionado de futsal femenino, que venció por 1 a 0 a Mendoza con gol de Bianca Gómez, logrando revancha de la final del año anterior.

El equipo de hockey masculino alcanzó el cuarto puesto a nivel nacional, tras caer en la definición por shoot-outs ante Jujuy luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

En esgrima, el representante Bastián Pereyra, oriundo de Puerto San Julián, logró un destacado sexto puesto nacional, demostrando proyección en su segunda participación en los Evita.

El equipo de beach vóley cerró su participación con una victoria ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 2 a 0, consolidando una notable performance en la disciplina.

En tiro con arco, Amparo De María se consagró campeona nacional en la categoría sub-16.

El atletismo adaptado (PCD) también tuvo un gran desempeño en el cierre de la competencia, obteniendo importantes resultados: Siomara Ramírez, bronce en 1500 metros; Ada Chorolque, plata en 100 metros y lanzamiento de bala; Bianca Arsezt, plata en salto en largo; y Nazareno Infante, oro en 200 metros.

Asimismo, el equipo de levantamiento olímpico, integrado por Lautaro Silva (Perito Moreno) y Mateo Corrales (Puerto San Julián) junto a sus entrenadores Camila Ávila y Juan Allende, participó por primera vez en los Juegos Evita, representando a la provincia con compromiso y destacada actitud deportiva.

La delegación santacruceña disfrutó con alegría del acto de cierre realizado en la rambla de Mar del Plata, encabezado por el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli.

En la ceremonia, la Copa Juego Limpio fue otorgada a la delegación de Mendoza, mientras que los jóvenes de Santa Cruz portaron la bandera provincial con orgullo durante la celebración final. El abanderado provincial fue Julián Cabaña, campeón nacional de tiro, quien representó a la provincia en la ceremonia de clausura.