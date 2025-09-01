Santiago Rearte y Martina de Juane compitieron en San Juan

Son integrantes del grupo de patín artístico de Comisión de Actividades infantiles y representantes de la Federación Chubutense.

Santiago Rearte y Martina de Juane, integrantes del grupo de competencia de patín artístico de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y representantes de la Federación Chubutense, compitieron en el Campeonato Nacional Absoluto de Patinaje Artístico.

En ese contexto, Santiago llegó a la etapa final, celebrada en el imponente velódromo "Vicente Alejo Chancay", Estadio Multipropósito de la provincia de San Juan, y se alzó con la medalla de bronce en Infantil WS disciplina libre. Mientras que Martina logró quedar entre las 16 mejores del país en Cadete WS disciplina Danza.

“Excelente presentación de nuestros representantes (con otra medalla que se viene para Comodoro), reafirmando el gran nivel del equipo de competencia de patín artístico del club, dirigido por la entrenadora Celeste Garay, que por tercer año consecutivo logra hacer podio en el campeonato más importante del año”, destacaron desde la CAI.