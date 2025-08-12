"Sarao Canciones Ilustradas" vuelve con música, dibujo y poesía en vivo

El espectáculo multidisciplinario creado por Liliana Ostrovsky, Karina Sovier y César Fabián Fredini se presentará este sábado en Actitud Pandora. Con música, ilustraciones proyectadas en tiempo real y poesía, la propuesta invita a una pausa creativa en medio del vértigo cotidiano.

Este sábado 16 de agosto, a las 21 horas, el espacio cultural Actitud Pandora recibirá a “Sarao Canciones Ilustradas”, una propuesta artística que combina música en vivo, ilustración proyectada en tiempo real y poesía, en un diálogo que emociona y sorprende en cada función.

La creación de Liliana Ostrovsky, Karina Sovier y César Fabián Fredini recorre historias de amor y desamor a través de un repertorio musical diverso, acompañado por trazos que cobran vida ante los ojos del público. El lenguaje teatral se fortaleció con la incorporación del actor, músico y performer Rodrigo Barriga, quien aporta identidad y energía escénica. En esta ocasión, el espectáculo contará con la participación especial de la joven violinista Mariana Agesta, sumando nuevas texturas y matices sonoros.

Desde su estreno en la Feria del Libro 2024, Sarao ha cautivado a espectadores de todas las edades en escenarios como el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, el Centro Cultural de Sarmiento, el Centro Cultural de Rada Tilly, el Cine Teatro Astra y el Museo Nacional del Petróleo.

“Ver cómo el dibujo en vivo dialoga con canciones de otras épocas y poemas nos ha permitido llegar al corazón de todas las edades. En un mundo dominado por la rapidez digital, invitar a pausar el tiempo y disfrutar del arte hecho a mano es pura magia”, expresó Ostrovsky.

Las entradas se encuentran disponibles en Actitud Pandora o al (297) 416-1200. Una experiencia para sentir, emocionarse y atesorar en la memoria.