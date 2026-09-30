Sarmiento: imputan a una adolescente bajo la nueva Ley Penal Juvenil

La Justicia formalizó la investigación contra Daniel Muñoz, Ezequiel González y una joven de 15 años por dos ilícitos ocurridos el sábado.

La Fiscalía solicitó al juez penal de la ciudad de Sarmiento, Ariel Quiroga, autorización para investigar a un grupo de jóvenes sospechados de haber participado en una seguidilla de robos ocurridos durante la última semana.

En el marco de la causa, fueron imputados Daniel Alberto Muñoz, de 36 años; Ezequiel Agustín González, de 21; y una adolescente de 15 años. Se trata del primer caso de aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil en la circunscripción judicial de Sarmiento.

Además, un cuarto integrante del grupo permanece sin identificar, mientras que María Rosa Parra, de 34 años, fue imputada como presunta autora del delito de encubrimiento por receptación.

Durante la audiencia de apertura de la investigación, realizada en la sala N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva para Muñoz y González. El juez hizo lugar al pedido y dispuso que ambos permanezcan detenidos en la comisaría local durante ese período, con el objetivo de asegurar el desarrollo del proceso judicial.

La Fiscalía estuvo representada por la procuradora Luciana Coppini, el funcionario Alexis Ubilla y el abogado Bryan Mac Donald. Por la Asesoría de Familia participaron Cinthia English y la abogada adjunta Sofía Maestro, en representación de la adolescente. En tanto, la defensora pública Rosa Sánchez asistió legalmente a Muñoz y González.

Durante la audiencia, Ubilla expuso los fundamentos de las detenciones, mientras que Mac Donald detalló los hechos que serán investigados y los elementos de prueba reunidos hasta el momento. Por su parte, Coppini fundamentó los pedidos de medidas de coerción y solicitó la prisión preventiva para los dos adultos.

Entre los argumentos planteados, la Fiscalía señaló que ambos cuentan con antecedentes penales y procesos pendientes. En el caso de Muñoz, indicaron que registra ocho declaraciones de reincidencia y que el martes 22 de septiembre había accedido al beneficio de libertad asistida, por lo que consideraron que la nueva imputación evidencia un incumplimiento de las condiciones impuestas.

Respecto de González, la Fiscalía planteó riesgo procesal por falta de arraigo, debido a que el propio imputado manifestó durante la audiencia que se encuentra en situación de calle. También invocaron peligro de entorpecimiento de la investigación.

En cuanto a María Rosa Parra y la adolescente, el Ministerio Público Fiscal solicitó como medida la prohibición de contacto con el damnificado. La defensa no formuló oposición a la mayoría de los planteos fiscales, aunque cuestionó las calificaciones legales correspondientes al segundo hecho.

LOS HECHOS INVESTIGADOS

Según la acusación, el sábado 26 de septiembre, Muñoz, González, la adolescente de 15 años y otra persona que aún no fue identificada habrían iniciado una secuencia de robos que culminó alrededor de las 22, cuando fueron detenidos por personal policial.

El primer hecho ocurrió entre las 15:30 y las 16:00 en una vivienda ubicada sobre calle Argentina, en el barrio 21 de Junio. De acuerdo con el legajo de investigación, Muñoz habría roto el vidrio de la puerta de ingreso para entrar al domicilio y sustraer una máquina de juegos con joysticks y cables de conexión, dos computadoras portátiles y un teléfono celular.

Más tarde, entre las 20 y las 22, los tres imputados habrían derribado un cerco perimetral para ingresar a un galpón situado en inmediaciones de las calles Perito Moreno y 28 de Julio. Allí habrían dañado el candado de la puerta y sustraído más de 15 elementos, entre ellos ruedas de vehículos, impresoras, palas y máquinas de tatuar.

Parte de los elementos denunciados fue posteriormente recuperada durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre avenida 9 de Julio, entre Ameghino y 28 de Julio.

En otro tramo de la audiencia, la Fiscalía solicitó que María Rosa Parra sea investigada como presunta autora del delito de encubrimiento por receptación.

La División Policial de Investigaciones realizó un allanamiento en su vivienda por orden judicial y, según los investigadores, encontró allí varios de los elementos denunciados como sustraídos en los hechos investigados. También se hallaron electrodomésticos que estarían vinculados con otro robo ocurrido entre el 22 y el 23 de septiembre en una vivienda de calle Belgrano.

Por estos hechos, Parra fue imputada como presunta autora de encubrimiento por receptación de elementos provenientes de un delito agravado por la habitualidad, en relación con tres hechos en concurso real.

En cuanto a las calificaciones legales, la adolescente será investigada como presunta autora de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.

Por su parte, Muñoz y González fueron imputados por el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de menores de 18 años.