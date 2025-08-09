Sarmiento de Junín logró un valioso triunfo en San Juan

Derrotó 1-0 a San Martín con gol de Gastón González en el segundo tiempo.

Sarmiento de Junín, en el debut de Facundo Sava como su nuevo DT, conquistó este sábado una gran victoria en condición de visitante. Fue al derrotar por 1-0 a San Martín de San Juan en la continuidad de la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, y el único gol lo marcó Gastón González a los 32 minutos del segundo tiempo.

Con ese resultado, el ‘’Verde’ juninense trepó al octavo puesto de la Zona ‘B’ con 5 puntos, mientras que San Martín se encuentra décimo con 4 unidades y sigue en el fondo de la tabla de los promedios (0,650).

En la próxima fecha, el elenco sanjuanino visitará en Córdoba al Talleres de Carlos Tevez, mientras que Sarmiento será local frente a Atlético Tucumán.