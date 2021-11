Scaloni confirmó la presencia de Leo Messi para recibir a Brasil

El entrenador Lionel Scaloni brindó este lunes una conferencia de prensa en la previa del partido que Argentina jugará este martes desde las 20:30 contra Brasil en San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El DT confirmó la presencia de Lionel Messi, quien arrastraba una lesión desde París, pero ya había jugado algunos minutos contra Uruguay.

"Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien".

En cuanto a Leandro Paredes, indicó: "Entrenó con normalidad en su tercer entrenamiento, en principio está bien. Tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final, todavía resta un entrenamiento. Es una decisión que será hasta último momento. Viene con muchos días de bajas, pero lo más importante es que esté bien de su dolencia. La lesión está curada, en teoría está bien, pero decidiremos mañana".

También se refirió sobre Paulo Dybala quien jugó como titular ante Uruguay, pero se retiró al inicio del segundo tiempo a raíz de un golpe, como así también habló de Julián Alvarez, quien también tenía una molestia, aunque no es de gravedad.

"Paulo venía con un golpe antes de venir a la Selección y en el entretiempo se cargó un poco y decidimos sacarlo porque no valía la pena cargarlo. Ahora estamos pendientes del otro estudio. Si no tiene nada, será parte de la convocatoria. Lo de Julián no es nada, solo un control para nosotros".

Con respecto a Brasil, el rival que recibirán este martes en San Juan, el DT también brindó interesantes conceptos.

"De gran dificultad. Brasil lidera las Eliminatorias y ya está clasificada. La final tiene otros condimentos, ellos tienen las cosas muy claras. Es el equipo más vertical de los últimos tiempos de Brasil, no elaboran tanto. Recuperan la pelota rápido ante una pérdida o mala salida, no perdonan. Tenemos que tomar nuestros recaudos y saber dónde les podemos hacer daño. El marco es con una buena cancha y un estadio casi lleno. El último no se pudo ver, esperemos que este se pueda disfrutar", sostuvo.

Al hacer un balance de su performance como entrenador del equipo nacional en 2021, señaló: "No nos propusimos algo en concreto, decir ganar algo. Nos propusimos intentar que las cosas vayan bien, que los jugadores entiendan el mensaje y que la gente se sienta identificada. Eso lo conseguimos, más allá de haber ganado. Para nosotros es un triunfo. Vamos mejorando y siempre hay algo para corregir, que el jugador no se relaje. Sin los jugadores no somos nada, no hubiéramos conseguido nada".

Respecto a que si este mismo martes de logra la clasificación a Qatar, el DT respondió: "Si se da, la tendríamos que festejar. Damos por descontado que Argentina tiene que estar por las dificultades que tienen las demás selecciones. Hoy el fútbol es muy difícil. Estamos en una posición relativamente cómoda a falta de algunos partidos y eso es para remarcar. Estamos bien y si se consigue es para estar satisfecho. La dificultad de las Eliminatorias sudamericanas es máxima".

También opinó acerca de los simpatizantes que irán a ver a la Selección: "Estoy enormemente agradecido por lo de San Juan, que tomen los recaudos y que puedan disfrutar el partido. Nos llena de orgullo que todos quieran ver el partido. Ojalá pudieran ir muchos más hinchas, pero es lo que hay. Más adelante veremos si otra parte del país tiene la posibilidad. Estamos contentos de jugar en todos lados", sentencio.