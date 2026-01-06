Se anticipa un martes mayormente nublado

Este martes 6 de enero se presentará mayormente nublado durante toda la jornada en Comodoro Rivadavia, sin probabilidad significativa de precipitaciones y con viento del Este que irá en aumento hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 14°C, con viento leve a moderado de entre 13 y 22 km/h y sin lluvias previstas.

Por la tarde, se espera la temperatura máxima de 18°C, con viento del Este de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En horas de la noche, la temperatura descenderá nuevamente a 14°C, con viento sostenido del Este y ráfagas más intensas, que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0 y 10%.