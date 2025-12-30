Se confirmaron los rivales de Portugués y Chenque en el Regional

Tras la clasificación de Las Aguilas de Ushuaia -el último equipo que faltaba confirmar-, se dio a conocer el fixture oficial del Torneo Regional Patagónico de Clubes 2026, donde los representantes de la Unión de Rugby Austral serán Deportivo Portugués y Chenque RC.
El certamen comenzará el 14 de marzo y, además de los equipos de la URA, participarán Trelew RC y Bigornia Club por la Unión de Rugby Valle del Chubut; Neuquén RC, Marabunta RC y Roca RC de Alto Valle y Club Las Aguilas de la Unión de Tierra del Fuego.
Portugués integrará la Zona 1 y debutará ante Roca, en la segunda fecha se enfrentará a Bigornia y en la tercera chocará con Marabunta.
Chenque formará parte de la Zona 2. El primer partido será contra Neuquén, en la segunda jornada se medirá con Las Aguilas y en la tercera con Trelew.
En esta fase regular, se jugará una fecha por mes. Después se disputarán las semifinales y la final, el 6 de junio.
Foto: Prensa Deportivo Portugués.
……………………..
Fixture
1ª FECHA (14/3 o 15/3)
Zona 1
- Roca RC vs Deportivo Portugués.
- Bigornia Club vs Marabunta RC.
Zona 2
- Las Aguilas vs Trelew RC.
- Neuquén RC vs Chenque RC.
2ª FECHA (11/4 o 12/4)
Zona 1
- Deportivo Portugués vs Bigornia Club.
- Marabunta RC vs Roca RC.
Zona 2
- Chenque RC vs Las Aguilas.
- Trelew RC vs Neuquén RC.
3ª FECHA (2/5 o 3/5)
Zona 1
- Marabunta RC vs Deportivo Portugués.
- Bigornia Club vs Roca RC.
Zona 2
- Neuquén RC vs Las Aguilas.
- Chenque RC vs Trelew RC.