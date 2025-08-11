Se disputó la instancia zonal de los Juegos Chubutenses

Con la organización de Chubut Deportes y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, se disputó en el natatorio del Club Huergo la instancia zonal de los Juegos Chubutenses para Personas con Discapacidad. Se hicieron presentes una veintena de nadadores locales y de Rada Tilly, mientras que para la instancia siguiente que será en septiembre también en Comodoro, se espera más de un centenar de atletas de toda la provincia.

“Estamos en la instancia zonal de los Juegos Chubutenses en Discapacidad. Está participando Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, junto a los colaboradores de Chubut Deportes. Una linda convocatoria a este evento de natación adaptada”, comentó Nahuel Espejo, referente de Discapacidad en Comodoro Deportes.

Los atletas comenzaron temprano con las pruebas de diversas distancias en los estilos libre, pecho, mariposa y espalda, finalizando con las competencias por equipo, en trabajo de postas.

“Super contentos con lo que se está llevando a cabo. La instancia siguiente es la provincial, también se hará en Comodoro y recibiremos a toda la provincia de Chubut, tanto en Natación adaptada y Atletismo adaptado. Me pone muy contento porque se está trabajando en conjunto con la gente de Chubut Deportes, y mucho más por el deporte adaptado a nivel local y provincial”, concluyó Espejo.

Por su parte, Alejandra Ibrahim, referente de Chubut Deportes y árbitro de natación, agregó: “Los Juegos Chubutenses para Personas con Discapacidad surgieron en esta gestión, gracias a Milton Reyes e Ignacio Torres, que nos están dando todo el apoyo. Y agradecer también a Comodoro Deportes porque siempre está dispuesto para todas nuestras actividades, especialmente para las de discapacidad. Felices por este zonal y en septiembre tenemos el Provincial”.

“Será en Comodoro para la segunda semana de septiembre, con atletismo y natación adaptada. Participó Rada Tilly y Comodoro , tuvimos alrededor de veinte nadadores. Teníamos la idea que sean un poco más pero también hay trámites reglamentarios, fichas médicas, y a veces se complica. Pero tuvimos veinte acá y se replicó ese número en la provincia así que estimamos que habrá un Provincial con un centenar de nadadores”, explicó Ibrahim.

“Además es una instancia de aprendizaje, son personas que quizás no tienen el marco del reglamento de la natación, entonces todos seguimos aprendiendo. Aprenden ellos, aprenden los profes, aprendemos nosotros los árbitros, así que es una instancia importante de aprendizaje, y hay que seguir trabajando y corrigiendo cosas para que los nadadores tengan mejor funcionamiento en el agua y en la vida social. Muchas gracias de nuevo a Comodoro Deportes por estar siempre al lado nuestro en este tipo de organizaciones”, cerró.