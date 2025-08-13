PSG se lo dio vuelta al Tottenham en una final agónica

En Udine, el conjunto parisino empató 2-2 con los Spurs en tiempo cumplido y luego ganó 4-3 en la tanda de penales. Van de Ven y el Cuti Romero pusieron en ventaja al equipo de Londres y, en un cierre para el infarto, el equipo de Luis Enrique lo igualó con tantos de Kang-In Lee y Gonçalo Ramos. Luego, desde los doce pasos definió el título Nuno Mendes.

El cero se rompió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando un disparo de Joao Palhinha pegó en el travesaño y en el rebote, Micky Van de Ven convirtió el gol. Apenas iniciado el complemento, Pedro Porro envió un centro al segundo palo para Cristian Cuti Romero, quien cabeceó y realizó el segundo tanto.

A 5' del cierre, Kang-In Lee descontó con un golazo de afuera del área. En tiempo agregado, Dembélé tiró un centro potente para Gonçalo Ramos que tan sólo tuvo que poner la cabeza para igualar el marcador. En la tanda de penales, los dirigidos por Luis Enrique se impusieron con un tiro definitorio de Nuno Mendes, que le dio el trofeo a su equipo.