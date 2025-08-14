La acción, correspondiente al torneo Clausura, dará comienzo a las 10. En total se disputarán 16 partidos.

El futsal promocional se juega este viernes en el Club Huergo

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este viernes en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la actividad dará comienzo a las 10 de la mañana, destacando que serán 16 los partidos que se jugarán a lo largo de la jornada en el escenario de Kilómetro 3.

……………

Programa – Club Ingeniero Huergo - Parquet

VIERNES 15 (9:45+15’)

10:00 Juanes Motos Futsal vs MyL Futsal Blanco; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona A.

10:50 Lanús Infantil ‘B’ vs Juan XXIII; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona A.

11:35 Lanús Infantil ‘A’ vs La Scaloneta CR; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona B.

12:25 Malvinas Club vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona A.

13:10 Inter vs Galácticos; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona B.

14:00 Los Amigos del Fútbol vs El Pilar; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona B.

14:50 Parma Futsal vs Lanús; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona B.

15:35 Los Matadores Azul vs MyL Futsal; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona B.

16:25 Guerreros FC vs Pase de Gol; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona A.

17:10 Casino CR vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 2ª fecha, zona B.

18:00 Los Matadores vs JM Futsal; C-09, 2017, 1ª fecha.

18:40 CIPA vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona A.

19:30 Fortaleza vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona A.

20:20 CyS Futsal vs 211 Futsal; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona B.

21:10 Amigos del Poli vs Deportivo Los Teros; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona A.

22:10 Luz y Fuerza vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona B.