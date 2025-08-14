El básquet formativo tiene acción viernes y domingo

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) continuará este fin de semana con la disputa de la fase regular del torneo Apertura 2025 y en esta ocasión será para las formativas tanto en femenino como en masculino.
En ese contexto, este viernes habrá acción en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8 del club Petroquímica y en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, es decir en barrio General Mosconi.
El sábado, mientras tanto, no se desarrollarán partidos ya que se llevará a cabo la reválida ENEBA (Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol) Nivel 2 y 3, proceso que permite a los técnicos, mantenerse actualizados con los conocimientos y metodologías más recientes en el entrenamiento deportivo.
El domingo, se reanudará la actividad del básquet, destacando que volverán a jugarse partidos tanto en La Fede como en Petro.
…………………
Programa
VIERNES 15
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
15:00 U-15: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro"; amistoso.
16:30 U-11: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.
18:30 U-13: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.
20:00 U-17: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
18:30 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.
20:00 U-17: La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.
DOMINGO 17
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
15:30 U-15 Femenino: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.
17:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Enzo Cárcamo y Guillermo Fernández Stepa.
18:30 U-17: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
16:00 U-15 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.
17:30 U-17 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.