El básquet formativo tiene acción viernes y domingo

La fase regular del Apertura continuará tanto en La Fede como en Petroquímica. Además, el sábado se realizará la reválida de la ENEBA.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) continuará este fin de semana con la disputa de la fase regular del torneo Apertura 2025 y en esta ocasión será para las formativas tanto en femenino como en masculino.

En ese contexto, este viernes habrá acción en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8 del club Petroquímica y en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, es decir en barrio General Mosconi.

El sábado, mientras tanto, no se desarrollarán partidos ya que se llevará a cabo la reválida ENEBA (Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol) Nivel 2 y 3, proceso que permite a los técnicos, mantenerse actualizados con los conocimientos y metodologías más recientes en el entrenamiento deportivo.

El domingo, se reanudará la actividad del básquet, destacando que volverán a jugarse partidos tanto en La Fede como en Petro.

Programa

VIERNES 15

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:00 U-15: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro"; amistoso.

16:30 U-11: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

18:30 U-13: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

20:00 U-17: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

18:30 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

20:00 U-17: La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

DOMINGO 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:30 U-15 Femenino: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Enzo Cárcamo.

17:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Enzo Cárcamo y Guillermo Fernández Stepa.

18:30 U-17: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:00 U-15 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

17:30 U-17 Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.