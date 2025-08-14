Náutico y La Fede están en semifinales

Náutico Rada Tilly y La Fede Deportiva se clasificaron este miércoles para jugar las semifinales del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división de la rama masculina.
El ‘Aurinegro’ superó 82-64 a Comisión de Actividades Infantiles y se metió entre los cuatro mejores del campeonato.
Lo logró gracias a las producciones de tres de sus jugadores: Tomás Musotto (22 puntos), Yamil Jasín (18 tantos) y Gino Lorelli (17 unidades).
De esa manera, Náutico’ se clasificó para las semifinales donde se las verá con Petroquímica, mientras que la otra ‘semi’ la jugarán Gimnasia y Esgrima y La Fede, que le ganó los puntos a Escuela Mosconi de Caleta Olivia, con resultado de 20-0.
Por otra parte, el último martes, se jugó en el Socios Fundadores el clásico femenino de Primera, con victoria de Gimnasia ante La Fede por 73 a 67.
Se destacó la tarea de Antonella Moroncini, goleadora de su equipo con 17 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 pérdidas y 2 recuperos. Mientras que Celina Asenjo aportó 13 unidades y bajó 6 rebotes, con 3 pases gol, 4 pérdidas y 3 recuperos.
Además, Verónica Maurer colaboró con 10 tantos, tomó 13 rebotes y metió una tapa, con 3 recuperos y 3 pérdidas de balón.
Por el lado del ‘Bordó’, la mejor y goleadora del juego resultó Martina Sáez, quien anotó 22 puntos, tuvo 5 rebotes y metió una tapa.
De ese modo, las ‘semis’ la jugarán este lunes en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Gimnasia y La Fede, mientras que el otro cruce lo animarán Petroquímica y Náutico.
…………….
Panorama
MARTES 12
En el Socios Fundadores
- Gimnasia y Esgrima 73 / La Fede Deportiva 67 (Primera Femenino).
MIERCOLES 13
En Náutico Rada Tilly – Cuartos de final
- Escuela Mosconi 0 / La Fede Deportiva 20 (Primera Masculino).
- Náutico Rada Tilly 82 / CAI 64 (Primera Masculino).
Programa
LUNES 18
En el gimnasio Cemento Comodoro – Semifinales
20:00 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera Femenino.
21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera Femenino.
MIERCOLES 20
En el Socios Fundadores – Semifinales
20:00 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera Masculino.
21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera Femenino.
Los ganadores de las semifinales pasan a la serie de playoffs al mejor de tres juegos.
Lunes 25: Rama Femenina.
Miércoles 27: Rama Masculina.