Los de Rada Tilly vencieron a la CAI, mientras que el ‘Bordó’ le ganó puntos a Escuela Mosconi de Caleta Olivia.

Náutico y La Fede están en semifinales

Náutico Rada Tilly y La Fede Deportiva se clasificaron este miércoles para jugar las semifinales del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división de la rama masculina.

El ‘Aurinegro’ superó 82-64 a Comisión de Actividades Infantiles y se metió entre los cuatro mejores del campeonato.

Lo logró gracias a las producciones de tres de sus jugadores: Tomás Musotto (22 puntos), Yamil Jasín (18 tantos) y Gino Lorelli (17 unidades).

De esa manera, Náutico’ se clasificó para las semifinales donde se las verá con Petroquímica, mientras que la otra ‘semi’ la jugarán Gimnasia y Esgrima y La Fede, que le ganó los puntos a Escuela Mosconi de Caleta Olivia, con resultado de 20-0.

Por otra parte, el último martes, se jugó en el Socios Fundadores el clásico femenino de Primera, con victoria de Gimnasia ante La Fede por 73 a 67.

Se destacó la tarea de Antonella Moroncini, goleadora de su equipo con 17 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 pérdidas y 2 recuperos. Mientras que Celina Asenjo aportó 13 unidades y bajó 6 rebotes, con 3 pases gol, 4 pérdidas y 3 recuperos.

Además, Verónica Maurer colaboró con 10 tantos, tomó 13 rebotes y metió una tapa, con 3 recuperos y 3 pérdidas de balón.

Por el lado del ‘Bordó’, la mejor y goleadora del juego resultó Martina Sáez, quien anotó 22 puntos, tuvo 5 rebotes y metió una tapa.

De ese modo, las ‘semis’ la jugarán este lunes en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, Gimnasia y La Fede, mientras que el otro cruce lo animarán Petroquímica y Náutico.

Panorama

MARTES 12

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 73 / La Fede Deportiva 67 (Primera Femenino).

MIERCOLES 13

En Náutico Rada Tilly – Cuartos de final

- Escuela Mosconi 0 / La Fede Deportiva 20 (Primera Masculino).

- Náutico Rada Tilly 82 / CAI 64 (Primera Masculino).

Programa

LUNES 18

En el gimnasio Cemento Comodoro – Semifinales

20:00 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera Femenino.

21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera Femenino.

MIERCOLES 20

En el Socios Fundadores – Semifinales

20:00 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera Masculino.

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera Femenino.

Los ganadores de las semifinales pasan a la serie de playoffs al mejor de tres juegos.

Lunes 25: Rama Femenina.

Miércoles 27: Rama Masculina.