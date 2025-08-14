Más de 140 autos de picadas compiten en el autódromo General San Martín

Once categorías tomarán parte de la tercera etapa del campeonato que se desarrollará este sábado en la recta principal del circuito comodorense.

Este sábado un total de once categorías de picadas estarán en competencia por la 3º Etapa Campeonato 2025 en la recta principal del autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia. Organizan el evento Fernando Avila y Juan Carlos Lagoa, con el aval del Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia.

El mayor picódromo del sur argentino está en la ciudad con los autos más rápidos de la Patagonia, acelerando en una distancia de 201 metros, con el habitual cronometraje electrónico y un gran trabajo en pista, con un equipo que desde hace años viene cumpliendo con una impecable labor.

Fernando Avila, uno de los responsables del evento respecto a la fecha aseguró. “Es fecha campeonato 2025, estamos buscando el campeón y subcampeón de cada categoría, más el récord de pista de la categoría Libre y récord de la Radialera. A las 10 de la mañana es la apertura del predio, a las 11 apertura de pruebas que termina a las 13. Y a las 13:30 comienzan las competencias por categoría hasta finalizar, se esperan más de140 pilotos en pista en el evento”.

La fecha también tiene la colaboración del Ente Comodoro Deportes y los pilotos cuentan con la cobertura médica de la Asociación Argentina de Volantes (AAV). Se disputa el Gran Premio Electro Gatica Repuestos y GS Service, la entrada tiene un valor de 8000 pesos, y se calcula que esta fecha finalizará con iluminación en la recta principal del autódromo.