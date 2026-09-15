Un hombre de la localidad correntina de Esquina quedó detenido tras ser acusado de atacar al amante de su mujer. El intento de homicidio fue premeditado.

Se hizo pasar por su mujer para citar al amante de ella en un bosque y lo apuñaló

La Policía de Corrientes detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de citar al amante de su mujer en una zona boscosa para apuñalarlo y dispararle con una pistola. La víctima del ataque quedó internada en un centro médico del departamento de Esquina.

El episodio fue reportado este lunes por medios como República de Corrientes, que dieron cuenta de los pasos previos que tomó el detenido, identificado como R. D. P., para emboscar al amante de su esposa.

El ataque fue premeditado porque RDP encontró el celular de su mujer y al leer sus chats encontró diálogos comprometedores entre ella y un hombre de apellido Vega a quien decidió citar en una zona de monte frondoso cerca de la localidad de Esquina, a 333 kilómetros de la ciudad de Corrientes.

Además de ser conocida como la sede de la Fiesta Nacional del Pacú, Esquina es escenario de carnavales y vida comunitaria a lo largo del año. Pero en el frío del invierno la necesidad de calor humano es motivo suficiente para adentrarse en el bosque, lo que podría haberse convertido en la trampa perfecta.

Vega lo comprendió tarde, cuando de entre la vegetación apareció el marido de su novia, que lo empezó a increpar. Pero el objetivo de RDP no era sólo hablar.

La discusión escaló hasta niveles insospechados -por la víctima, al menos- hasta que RDP le disparó con un arma de fuego y luego lo apuñaló en el abdomen como parte de un forcejeo.

El amante engañado tuvo que hacer un esfuerzo para salir del monte y volver a su casa a pie. Una vez en su domicilio pidió ayuda y al final de este lunes seguía internado en grave estado en un centro médico local.

RDP se presentó por voluntad propia en la comisaría de Esquina y quedó detenido de inmediato.