Se hizo un curso de RCP en el Centro de Información Pública

La capacitación se desarrolló durante dos jornadas y estuvo dirigida a integrantes de instituciones vinculadas a la práctica deportiva.

Organizado por el Ente Comodoro Deportes y durante dos jornadas, se realizó un curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), Hemorragias y Maniobra de Heimlich. La capacitación estuvo dirigida a integrantes de instituciones vinculadas a la práctica deportiva y se llevó a cabo en el CIP (Centro de Información Pública).

Sebastián Arnedo (guardavida y profesor de educación física) y Matías Sánchez (guardavida y rescatista) estuvieron al mando del curso, en el que asistieron alrededor de 80 personas y que contó con la presencia del director de la Dirección General de Deportes, Martín Gurisich.

DSC05782

Sobre la importante capacitación, Gurisich explicó que “más allá de ser una iniciativa para capacitar a personas, este curso para nosotros se tornó en una responsabilidad y en una obligación, porque no podemos desconocer el disparador, que tiene que ver con una situación trágica que sucedió días atrás en un gimnasio de nuestra ciudad”.

“Al momento que nos plantearon esta capacitación, la idea nuestra fue contactar con dos personas experimentadas para que brinden no solo las maniobras de RCP que son las que habitualmente se usan, sino que ofrezcan otros aportes que podrían servir”, añadió.

Y sentenció valorando a los capacitadores Arnedo y Sánchez: “Son dos personas que han hecho estas maniobras en situaciones reales y eso es lo importante, eso cambia el panorama. Son personas altamente preparadas”.