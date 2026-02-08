Se mantiene un amplio operativo con brigadistas y medios aéreos

Más de 300 brigadistas, bomberos y personal técnico continúan desplegados en distintos sectores de la cordillera.

El Gobierno del Chubut continúa reforzando el operativo de combate contra los incendios forestales registrados en distintos sectores de la cordillera provincial.

De acuerdo con el último informe técnico emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), se mantienen tareas activas en Puerto Patriada, el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Desembocadura El Tigre–Lago Cholila, mientras que el incendio iniciado en el barrio El Coirón, en Esquel, fue extinguido.

El incendio de Puerto Patriada, detectado el pasado 5 de enero, se encuentra contenido, aunque el sector 2B permanece activo en todo su perímetro, afectando vegetación de tipo arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Este domingo, con vientos predominantes de entre 20 y 30 km/h, continuaron las tareas de enfriamiento y detección de puntos calientes en los sectores El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada, con intervención de brigadistas de las Bases Epuyén, Lago Puelo y SPLIF Bariloche.

En este operativo participaron 119 efectivos, con apoyo de 22 camionetas, seis autobombas, cuatro camiones cisterna y otros equipos logísticos.

LOS ALERCES

En el incendio registrado en el sector Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia, dentro del Parque Nacional Los Alerces, la superficie afectada estimada alcanza las 16.765 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal. Se dispuso el ingreso de personal de Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Santa Fe, continuando las tareas de enfriamiento, detección de puntos calientes y liquidación en los distintos sectores del incendio.

En total, el operativo contó con 118 brigadistas de línea y 96 agentes de apoyo, alcanzando un despliegue total de 214 personas. En cuanto a medios aéreos, se afectaron dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde, provistos por el SNMF–AFE.

UNO MENOS

El incendio registrado en el barrio El Coirón, en la ciudad de Esquel, fue extinguido. Afectó pastizales y arbustos, sin registrarse reactivaciones.

En cuanto al incendio en “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”, detectado el jueves 5 de febrero en la zona de Desembocadura El Tigre–Lago Cholila permanece activo. Este domingo ingresó personal de la BNS del SNMF–AFE para recorrer líneas cortafuego y coordinar lanzamientos de medios aéreos en los sectores de mayor actividad.

En este operativo intervinieron más de 30 efectivos, con apoyo de dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.

El Gobierno del Chubut mantiene un monitoreo permanente de la situación, con despliegue sostenido de recursos humanos, terrestres y aéreos, priorizando la seguridad de las comunidades y la protección del ambiente.