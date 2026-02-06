Despliegan más brigadistas ante dos nuevos focos

Desde la Secretaría de Bosques de Chubut dieron precisiones también respecto de los dos nuevos siniestros ígneos registrados este jueves.

El Gobierno del Chubut mantiene un amplio despliegue de recursos humanos y materiales para combatir los incendios forestales desencadenados en diversas zonas de la Cordillera provincial. Durante la jornada de este jueves, dos nuevos focos registrados en Lago Cholila y en el barrio Los Coirones de Esquel obligaron a movilizar a una importante cantidad de brigadistas, sumándose a los cientos de combatientes que ya se encontraban desplegados en otros operativos.

De acuerdo al último informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, en total hay más de 500 personas destinadas a combatir los distintos frentes, incluyendo a brigadistas, bomberos, personal de apoyo y logística de Chubut y de otras jurisdicciones del país. También están siendo utilizados aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras), así como autobombas y camiones cisterna, entre otros recursos.

Respecto al incendio denominado “Puerto Café”, iniciado el pasado 9 de diciembre dentro del Parque Nacional Los Alerces, desde el Comando se informó que este jueves personal de Córdoba trabajó en la zona del cañadón de Roberts con apoyo de una autobomba de la Base Cholila. Las tareas de enfriamiento fueron efectivas y no se presentaron reactivaciones en la zona.

En el sector de Sánchez Core, en tanto, trabajó personal de Santa Fe, enfocando las tareas en la construcción de líneas con herramientas manuales. Precisaron que, además de la existencia de muchos puntos calientes, se trata de una zona de difícil acceso y sin agua que podría generar reactivaciones de magnitud.

Por otra parte, personal de Neuquén y Santa Cruz trabajó en la zona de la Matuka. El sector quedó contenido y enfriado. Brigadistas de Entre Ríos trabajaron en un punto caliente en cercanías del container, reforzando las líneas con herramientas manuales. En tanto, en el sector Villarino se helitransportaron 36 combatientes a la zona de la hondonada y se realizaron tres lanzamientos en el sector de Goya.

PUERTO PATRIADA

En la zona denominada “Primera Cantera”, en Puerto Patriada, se registró una temperatura máxima de 20°C y una mínima humedad relativa del 35%. En las zonas de El Coihue y La Burrada se registraron algunas reactivaciones, mientras que en el sector conocido como “Tinelli”, el personal continuó recorriendo las líneas construidas días anteriores.

Según el informe, en El Retamal se trabajó sobre puntos calientes ubicados en una zona alta y de difícil acceso. El personal trabajó con herramientas manuales construyendo líneas cortafuegos, mientras que en la zona baja hacia la ruta el resto del personal realizó recorridos de perímetro y construcción de líneas con herramientas manuales.

ESQUEL Y LAGO CHOLILA

Por otra parte, desde la Secretaría de Bosques precisaron que el incendio ocasionado en el barrio Los Coirones de Esquel durante el mediodía de este jueves se encuentra contenido.

Las tareas desplegadas comprendieron trabajos con motoniveladora de la Municipalidad de Esquel sobre el flanco derecho y cabeza, donde dos aviones hidrantes realizaron lanzamientos para detener el avance del fuego. Asimismo, sobre el flanco izquierdo el personal construyó líneas cortafuegos con herramientas manuales, se efectuaron enfriamientos con equipos de agua y lanzamientos de tres helicópteros con helibalde.

En cuanto a la situación en la desembocadura El Tigre, en Lago Cholila, el organismo provincial informó que el incendio en la zona fue detectado durante la tarde del jueves, afectando, hasta el momento, unas 180 hectáreas. El fuego continúa activo y se presume que fue causado por un cortocircuito.

El incendio presentó una rápida propagación desde su inicio, favorecido por los vientos en la zona. Este jueves se desplegaron combatientes de la Base Cholila, que realizaron la construcción de líneas cortafuegos con herramientas manuales para detener el avance hacia viviendas ubicadas en cercanías del incendio.