Continúan los operativos con más de 500 brigadistas y apoyo aéreo

El fuego sigue activo en distintos puntos de la región cordillerana. Las lluvias fueron escasas y el riesgo permanece alto, según los informes técnicos.

El Gobierno del Chubut sostiene un despliegue de gran magnitud para contener los incendios forestales que afectan a la zona cordillerana. En total, alrededor de 500 brigadistas trabajan en distintos frentes, con apoyo de aviones hidrantes, helicópteros, maquinaria pesada y una amplia logística terrestre.

De acuerdo al último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, las precipitaciones registradas en las áreas afectadas no superaron los 8 milímetros, un volumen insuficiente para modificar de manera significativa el escenario. Por ese motivo, el alivio fue transitorio y las condiciones continúan siendo favorables para la aparición de nuevos focos, incluso en simultáneo.

Las tareas se concentran principalmente en Puerto Patriada, en el sector denominado “Primera Cantera”, y en la zona de Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia. Allí se despliegan aviones hidrantes y anfibios, helicópteros con helibalde, motoniveladoras, topadoras, cargadoras, autobombas, camiones cisterna y vehículos de apoyo.

En el ámbito del Parque Nacional Los Alerces, el Comando Unificado informó que en Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand no se detectaron reactivaciones durante la última jornada. En cambio, en sectores como Pinar de Geréz y el Cañadón de Eco Aldea, los equipos ingresaron a áreas cercanas a viviendas para localizar y neutralizar puntos calientes, sin que se registraran riesgos para las infraestructuras al cierre del día.

En otras zonas, como Piedras Bayas, se avanzó con tareas de enfriamiento y liquidación del fuego utilizando camiones cisterna, mientras que en Pampa de Sarsa y Villarino se reforzaron las líneas de control con herramientas manuales y descargas aéreas. En el sector de Goya, se construyeron cortafuegos con apoyo de una autobomba proveniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En Puerto Patriada, los brigadistas trabajaron en El Retamal y en el área conocida como “Tinelli”, realizando recorridos, detección de focos activos y tareas de enfriamiento, con asistencia aérea y el apoyo de maquinaria para consolidar las líneas defensivas.

Para este miércoles, está previsto continuar con los relevamientos del perímetro, reforzar los cortafuegos y sostener las tareas de enfriamiento. Las condiciones meteorológicas anticipan una temperatura máxima cercana a los 19 grados, una humedad relativa mínima del 35% y vientos del oeste moderados, un escenario que obliga a mantener la vigilancia permanente.