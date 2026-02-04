Música y solidaridad por los brigadistas que luchan contra el fuego en la Comarca

La emergencia ambiental que atraviesa la Comarca Andina desde hace semanas sigue activa y en expansión. Los incendios forestales, que ya arrasaron unas 45.000 hectáreas, mantienen en alerta a comunidades enteras y a las brigadas que, día tras día, trabajan en condiciones extremas para contener el avance del fuego. En ese contexto, la música vuelve a ser un punto de encuentro solidario.

Este domingo 8 de febrero, a partir de las 19:00, Sótano Pub abrirá sus puertas para un recital solidario con entrada a la gorra, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Brigada Patagónica. La iniciativa reunirá a artistas de reconocida trayectoria y recorrido en la escena local y regional: Alakrán Márquez, Gaby Caniza, Enzo Antoniazzi, Raybet y Josefina Amado, quienes decidieron sumar su arte a una causa urgente.

gaby caniza on Instagram: "Recital solidario por la Patagonia. Todo lo recaudado será donado a la @brigada.patagonica quienes ponen el cuerpo en esta lucha contra la desidia y el abandono estatal. Nos vemos ahi"

La Brigada Patagónica está conformada por vecinos y vecinas autoconvocados que enfrentan los incendios que azotan a la región, en particular los focos que permanecen activos desde enero en zonas como Puerto Patriada, el Parque Nacional Los Alerces y sectores de Cholila. En uno de sus últimos mensajes difundidos en redes sociales, la organización advirtió que la emergencia no cesa y que el fuego continúa avanzando sobre bosques nativos, poniendo en riesgo viviendas, chacras y comunidades enteras.

Desde la Brigada remarcan que, ante la magnitud del desastre, la respuesta institucional resulta insuficiente y que la organización comunitaria ha sido clave para proteger casas y contener frentes activos. El apoyo solidario permite cubrir necesidades básicas pero urgentes, como combustible, movilidad, recursos logísticos para operar de día y de noche, además de herramientas e insumos para quienes están en la primera línea.

El recital no solo busca recaudar fondos, sino también visibilizar una lucha que sigue vigente. Bajo la consigna de que la fuerza es colectiva, la propuesta convoca a acompañar a quienes sostienen el trabajo en el territorio y a reforzar, desde la cultura y la solidaridad, una respuesta común frente a una de las crisis ambientales más graves que atraviesa la Patagonia.