El llanto desconsolado de Camila Bordonaba por los incendios en la Patagonia

Camila Bordonaba eligió hablar desde un lugar íntimo para referirse a los incendios que avanzan sobre distintas zonas de la Patagonia y que, año tras año, dejan marcas profundas en el territorio y en quienes lo habitan. Esta vez, no hubo distancia ni consignas abstractas: hubo tristeza, bronca y una sensación de pérdida imposible de disimular.

Instalada desde hace tiempo en el sur del país, la actriz compartió un video en el que mostró cómo luce hoy un espacio natural que conoce de cerca y que, hasta no hace mucho, era escenario de encuentros, fotos y vida cotidiana. La comparación entre ese recuerdo y el presente calcinado funcionó como detonante de un relato atravesado por el quiebre emocional.

En sus palabras, Bordonaba puso el foco en la repetición de una escena que ya no sorprende, pero sigue doliendo. “Así se ve hoy el lugar donde hace un año nos sacamos las fotos con Agus [Navarro, fotógrafa y cineasta]. Así se vive desde hace unos años el verano en la Patagonia”, expresó, mirando a cámara, mientras el paisaje hablaba por sí solo. El registro no buscó impacto estético, sino dejar constancia de una realidad que se repite.

Lejos de quedarse solo en la angustia, la actriz destacó el trabajo de quienes enfrentan el fuego en primera línea y de las comunidades que sostienen la emergencia. En su mensaje resaltó la tarea de brigadistas, vecinos y escuelas abiertas, y recordó que ya existen formas concretas de colaborar. La insistencia en la acción colectiva apareció como una respuesta frente a la impotencia.

El tramo más crudo llegó sobre el final, cuando dejó salir el dolor sin rodeos. “Duele, entristece, no se entiende. Pero acá seguimos acompañando este bosque que tanto nos da. Acompañando estas montañas, a estos animales, a las personas que lo habitan. Solo tenemos eso. Solo nos tenemos. Y en esa estamos. Gracias”, dijo, con la voz cargada, mientras el video se intercalaba con información para ayudar.

La reacción no sorprendió a quienes conocen su recorrido. Desde hace años, Camila Bordonaba mantiene una vida alejada del circuito mediático tradicional y ligada a proyectos culturales, comunitarios y artísticos en el norte patagónico. Ese vínculo cotidiano con el territorio explica por qué el incendio no es una noticia más, sino una herida personal.

Su testimonio no buscó protagonismo ni instalación mediática. Fue, más bien, un gesto de vulnerabilidad que puso palabras a un sentimiento compartido por muchos. En medio del avance del fuego, el llanto de Bordonaba volvió visible una tragedia que, aun lejos de las grandes ciudades, sigue reclamando atención.