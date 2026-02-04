Israelí que encendió cigarrillo en Torres del Paine deberá donar $1 millón a Bomberos

Los hechos se registraron en el campamento Dickson, Chile. Además, no podrá ingresar a Chile, y en consecuencia, al Parque Torres del Paine, por un año.

Halifa Nev, ciudadano israelí fue sentenciado en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales. Este lunes se realizó una nueva audiencia, en este caso de salida alternativa, para darle término a la causa.

Según lo informado por Fiscalía, los hechos ocurrieron en el campamento Dickson, cuando un trabajador de la empresa Vértice sorprendió al hombre fumando un cigarrillo, algo totalmente prohibido en la mayor parte del parque.

Por lo mismo, el empleado documentó la infracción con una fotografía, lo que permitió una denuncia inmediata a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a Carabineros de la zona, informó Biobio Chile.

En la audiencia de salida alternativa se pactó el pago único de $1 millón de pesos a Bomberos de Torres del Paine, en forma de donación por parte del formalizado. Además, no podrá ingresar a Chile, y en consecuencia, al Parque Torres del Paine, por un año.

El personal de la empresa concesionaria Vértice documentó la situación con una fotografía y realizó de inmediato la denuncia correspondiente ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros. Esta acción permitió la rápida intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención del imputado.