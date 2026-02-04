Salud activó un operativo sanitario integral en la Cordillera

Con postas cercanas a los focos, ambulancias y trabajo coordinado entre hospitales, Provincia reforzó la atención a brigadistas y familias afectadas. Más de un centenar de agentes participan del despliegue, que incluye contención en salud mental.

Ante el avance de los incendios forestales en la Cordillera, el Gobierno del Chubut puso en marcha un operativo sanitario de alcance regional para garantizar atención continua en las zonas afectadas. La estrategia se apoya en el trabajo articulado entre hospitales rurales, puestos sanitarios y centros de mayor complejidad de la Comarca Andina.

Desde los primeros días de la emergencia, la Secretaría de Salud provincial destinó recursos humanos y logísticos para asistir a brigadistas, voluntarios y familias damnificadas, además de reforzar el seguimiento de personas con patologías preexistentes. La subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, recorrió distintas localidades para acompañar a los equipos y coordinar acciones en el territorio.

Como parte del dispositivo, se instalaron postas sanitarias próximas a los focos ígneos, equipadas con ambulancias y personal de enfermería, que complementan la atención brindada por médicos y profesionales en hospitales rurales y puestos sanitarios. El esquema se ajusta diariamente en conjunto con los Comités Operativos de Emergencia (COE) locales, de acuerdo con la evolución de la contingencia.

Pena destacó que el sistema “funciona en red”, con derivaciones y apoyo entre nosocomios de toda la Comarca. En ese sentido, valoró el aporte de equipos provenientes de localidades como Gobernador Costa y Tecka, cuya colaboración resultó clave para sostener la cobertura desde el inicio de los incendios.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 120 trabajadores y trabajadoras de la salud participan del operativo. Incluso agentes que se encontraban de licencia se sumaron de manera voluntaria, un gesto que desde la cartera sanitaria calificaron como fundamental para responder a la demanda creciente.

El abordaje incluye, además, dispositivos específicos de salud mental. En los hospitales de la región se habilitaron espacios de escucha y acompañamiento psicológico, confidenciales y gratuitos, destinados tanto a brigadistas como a familias afectadas por los incendios. Las personas que requieran este apoyo pueden informarse y acceder a la atención en cualquiera de los centros de salud de la zona.