Se movieron US$9 millones y la justicia de Nueva York cita a Hayden Davis

El caso de la estafa de la criptomoneda LIBRA sumó un giro inesperado este lunes, cuando una de las billeteras virtuales vinculadas al fraude transfirió más de nueve millones de dólares tras nueve meses sin registrar movimientos.

Las operaciones ocurrieron apenas horas antes de que la jueza federal de Nueva York, Jennifer Rochon, citara a Hayden Davis y a otros involucrados a una audiencia clave.

Los abogados de los damnificados habían pedido congelar de urgencia varias billeteras sospechadas de contener parte del dinero sustraído, ante el riesgo de que las pruebas se diluyan. Finalmente, lo que buscaban evitar sucedió: los fondos fueron enviados a otras cuentas y plataformas donde resulta extremadamente difícil seguirles el rastro.

Título preliminar: movieron el dinero de la billetera “Milei”

Según el análisis del especialista Fernando Molina, las transferencias salieron de una billetera conocida en el entorno de Davis como “Milei”, la misma que él mencionó públicamente a comienzos de año al afirmar que allí había “dinero argentino” y hasta “fondos del Gobierno”. La billetera estuvo completamente inactiva desde el 15 de febrero hasta este lunes, cuando se movieron los millones hacia plataformas como TRON, una red que Davis no utiliza habitualmente.

Todo ocurrió justo antes de que la jueza Rochon convocara a una audiencia virtual para evaluar si corresponde congelar los activos en cuestión. Esa decisión podría tomarse en las próximas horas y será determinante para el avance de la demanda colectiva presentada por las víctimas en los tribunales estadounidenses.

Quiénes podrían estar detrás

La billetera desde la que se movió el dinero era de tipo multisig, lo que significa que para autorizar cualquier transferencia se necesitaban varias firmas. Esto implica que, además del propio Davis, habría otras personas con acceso directo a los fondos.

En un dictamen reciente, la jueza Rochon señaló que existen elementos que podrían sugerir que los beneficiarios del esquema incluyan al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei o al propio Davis, aunque aclaró que por ahora no hay pruebas suficientes para imputar formalmente al Gobierno argentino.

Qué dicen las investigaciones en Argentina

La Comisión Investigadora del Congreso concluyó que Milei fue una pieza central en la promoción de LIBRA. El informe sostiene que el Presidente compartió en redes sociales un número de contrato que no era público y que mantuvo reuniones documentadas en Casa Rosada y en Olivos con empresarios cripto implicados en el caso.

El informe, ya en manos del fiscal Eduardo Taiano, afirma que la participación del Presidente y de su hermana fue “imprescindible” para la maniobra y recomienda avanzar con responsabilidades políticas y penales.

Las próximas horas serán decisivas

En Argentina, dos empresarios vinculados al ecosistema cripto continúan con sus bienes congelados: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos aparecen en registros oficiales de ingreso a Casa Rosada y fueron señalados por la ruta del dinero analizada en blockchain.

La audiencia de este martes en Nueva York podría definir si los activos quedan efectivamente bloqueados. De ocurrir, sería un golpe significativo para quienes intentan mover o esconder fondos relacionados con la estafa millonaria.