Se trata de la Escuela 209 y el Jardín 407, del barrio San Cayetano, donde por problemas de infraestructura no hay clases desde que terminó el receso invernal. La comunidad educativa convocó a una manifestación este jueves, a partir de las 9. “No hay funcionarios que nos apoyen”, afirman.

Se movilizan este jueves por dos escuelas que no tienen clases

Se proponen “visibilizar nuestro reclamo por la falta de clases” en los dos establecimientos educativos ubicados en el barrio San Cayetano, donde no se dictan clases desde que concluyó el receso invernal. Al principio, estudiantes de la Escuela 209 concurrían a un aula de la 160, en el Máximo Abásolo, pero aquí también surgieron problemas con la calefacción.

“La situación es muy grave porque los chicos no tienen clases y los funcionarios no dan respuestas”, sostuvo la madre de un alumno.

En diálogo con FM La Petrolera, Noelia Montoya se refirió a la problemática escolar por la que los niños no volvieron a la institución después del receso invernal. “Ahora se rompió una bomba de agua”, dijo que le dijeron los directivos del establecimiento.

“La situación es muy triste porque los niños todavía no pueden ir a clases, tras las vacaciones de invierno. Desde la Dirección de la Escuela nos dijeron que por los cortes de agua que hubo hace unos días, se rompieron las bombas y no se pudieron dar soluciones”, indicó Noelia.

En este sentido, admitió “hablé con funcionarios que me aseguraron que las bombas de agua están en el colegio, pero falta colocarlas. El problema es que ahora dicen que no hay caños; se pasan la pelota unos a otros pero nadie nos da una solución”.

La mamá se mostró muy preocupada porque “los chicos están abandonados y algunos padres tuvieron que cambiar a sus hijos a jardines o escuelas privadas, pero hay familias que no tienen la misma posibilidad. Es una situación difícil, donde no se involucran mucho los padres”.

Finalmente, Montoya concluyó “ya había problemas con niños que no tenían clases porque no había docentes y ahora se suma el tema de las bombas de agua. No hay funcionarios que nos apoyen”.