Habrá una capacitación sobre gestión de residuos patológicos

La propuesta, a cargo de las áreas de Ambiente y Salud del Municipio, se llevará adelante el 12 de mayo en el Centro Cultural y está dirigida a profesionales de la salud y generadores de este tipo de residuos.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, en conjunto con la Secretaría de Salud, llevará adelante una capacitación orientada a la gestión técnico-administrativa de residuos patológicos y al cumplimiento de la normativa vigente, haciendo foco en los requisitos legales, la documentación necesaria y los procedimientos administrativos establecidos.

En ese marco, la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla, destacó la importancia de generar estos espacios de formación. “Esta capacitación surge a partir de la necesidad de fortalecer la comunicación con los generadores y acompañarlos en la comprensión de los procesos administrativos vinculados a la gestión de residuos patológicos”, expresó.

Asimismo, indicó que “si bien el manejo técnico es conocido por los profesionales, muchas veces surgen dudas en relación a la interpretación de la normativa y a los trámites que deben realizarse. Por eso, buscamos brindar un espacio que permita ordenar esa información y facilitar su aplicación”.

La capacitación se desarrollará el martes 12 de mayo, de 12 a 14 horas en el Centro Cultural y contará con una instancia teórica inicial, seguida de espacios de trabajo grupal donde se abordarán situaciones prácticas vinculadas a la temática. En ese sentido, Mrla agregó que “la idea es trabajar sobre casos concretos, generando un intercambio que permita evacuar dudas y mejorar la articulación entre el Municipio y los distintos actores involucrados”.

Durante la actividad se abordarán contenidos relacionados al marco normativo vigente, las responsabilidades del generador y los requisitos documentales, además de instancias prácticas que permitirán reforzar los conocimientos adquiridos.

Cabe destacar que se otorgará certificado de asistencia a quienes participen de la totalidad de la capacitación. Los cupos son limitados y las inscripciones se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: bit.ly/jornada-patologicos, o mediante la página web oficial www.ambientecomodoro.gob.ar.