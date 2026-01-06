Se presentó el "Unión Beach Sports Fest"

El evento incluirá las competencias de beach handball y beach tennis, y se realizará del 12 al 18 de enero en el Parador Abelino de Playa Unión.

Comenzaron las actividades de la temporada de verano 2026 y entre ellas, este martes se presentó el "Unión Beach Sport Fest", que se llevará a cabo del 12 al 18 de enero en Playa Unión. El evento, que incluirá competencias de beach handball y beach tennis, cuenta con el apoyo de Chubut Deportes y la Municipalidad de Rawson, promoviendo la villa balnearia como destino turístico y deportivo.

El “Unión Beach Sport Fest” se desarrollará en el Parador de Abelino y tendrá las disciplinas de beach handball y beach tennis en todas sus categorías, perfilándose como una de las principales atracciones del verano.

Fueron parte de la presentación de este martes, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro; el intendente de la ciudad de Rawson, Damián Biss; el nuevo director de deportes del municipio, Andrés Maidana; y los organizadores Federico García, Santino Asciutto, Francisco Figueroa y Alisson Ritchie.

Ferro al tomar la palabra agradeció la presencia del intendente Biss, el director de Deportes Maidana y los organizadores. “En nombre de Chubut Deportes sabemos de la importancia en este inicio de año ser parte de los deportes de verano y qué mejor que este gran evento, auspiciar este torneo porque sabemos lo que mueve el beach handball, durante muchos años fue la disciplina con mayor repercusión y retomar esto es muy importante en Playa Unión. Hemos tenido reuniones desde el año pasado con los organizadores y les dimos nuestro apoyo enseguida. Queremos invitar a todos a que participen porque es para todas las categorías. Repito, para nosotros es muy importante ser parte de este evento, esperamos con el mayor de los éxitos y les deseamos lo mejor”.

El intendente Damián Biss sostuvo que “la temporada de verano ya comenzó el 20 de diciembre y esperamos un verano con muchos eventos deportivos; ayer arrancó la colonia con muchos chicos y sabemos que Playa Unión va a ser epicentro, este año la particularidad también es que hay mucha actividad física, muchos preparadores están utilizando la playa y equipos hacen sus pretemporadas”.

“Tuvimos la posibilidad de recibir a los chicos que organizan este evento y agradecemos que hayan elegido Playa Unión, en momentos difíciles de recursos escasos, tratamos de acompañar en todo lo que podamos y está a nuestro alcance; nos potencia el trabajo en conjunto, queremos destacar a Chubut Deportes, hemos visto que no diferencian ni discriminan a ningún evento ni disciplina, y eso trae resultados extraordinarios, felicito a Mariano (Ferro) y Milton (Reyes) por el acompañamiento constante a los deportistas. Invitamos a la comunidad a participar, esperemos que sea un gran evento para todos y salga todo bien”, recalcó.

Federico García, como parte de la organización, brindó detalles del evento y explicó que “la idea es llegar a todas las personas que quieran participar, nosotros estamos hace rato en el deporte y nos pareció una buena idea organizar un evento de una buena magnitud en un lugar en el que estamos acostumbrados a participar y no le venían dando a Playa Unión la importancia que nosotros siempre le dimos. Vamos a tener beach handball en todas las categorías en ambas ramas y beach tennis también para todas las edades”.

Sobre las inscripciones, el profe de handball dijo que “ya están abiertas, el costo para el equipo completo de beach handball es de 150 mil, y el arbitraje se paga aparte en cada partido. El beach tennis tiene un valor de 40mil por pareja, pueden participar masculino, femenino y mixto en categorías A y B. Tenemos predeterminado empezar alrededor de las 9 de la mañana cada día hasta el atardecer”, sentenció.