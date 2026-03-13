Se presentó la 13ª edición del "Desafío Capri"

La tradicional competencia de trail running se correrá el 16 de mayo en Esquel, con el respaldo de Chubut Deportes, y reunirá a más de 600 atletas de nueve provincias.

Este viernes, en el salón Auditorio de Chubut Deportes, se presentó la 13ª edición del tradicional “Desafío Capri”, prueba de trail running que se disputará el 16 de mayo en Esquel, con el acompañamiento de Chubut Deportes y el municipio local.

Participaron del lanzamiento el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, la responsable del Directorio del ente, Alejandra Ibrahim y el principal organizador de la prueba, Pablo Nahuelquir.

Durante la presentación se brindaron detalles del evento y se exhibió la nueva indumentaria que utilizarán los participantes en la competencia, que año a año convoca a corredores de distintos puntos del país.

NUEVE PROVINCIAS

REPRESENTADAS

Nahuelquir señaló ante la prensa que “para esta edición hay circuitos de 12, 17 y 21k” y agregó respecto al evento que “ha crecido mucho en los últimos años, como toda actividad después de la pandemia. Cada vez se suma más gente que quiere venir a conocer Esquel y hoy en dio tenemos 600 inscriptos, y gente de 9 provincias de todo el país”.

Respecto al circuito, Nahuelquir remarcó que “el circuito es de trail, si bien la largada y llegada es en asfalto, los recorridos serán por distintos senderos, por montañas y con diferentes dificultades, que harán que sea una prueba exigente e interesante”.

En cuanto a las inscripciones, el organizador indició que “están abiertas a un valor de 40 mil pesos. Se puede abonar en dos cuotas e incluye seguro, remera alusiva y la participación en una cena agasajo. Nos pueden encontrar por las redes sociales (Desafío Capri), para cualquier duda o consulta”.

“TURISMO DEPORTIVO”

“Estamos haciendo difusión en el Valle y estaremos dando charlas para corredores en Trelew (viernes) y en Puerto Madryn (sábado), para brindar detalles de la carrera, de cómo serán los circuitos, la altimetría, los puestos de hidratación y frutas. Hay anotados unos 70 corredores de Trelew y unos 100 de Puerto Madryn”, resaltó.

En el cierre, Nahuelquir agradeció el respaldo a Chubut Deportes “sin el cual no podríamos realizar esta prueba” y destacó el importante impacto turístico que el evento generará: “Se hace un sábado y de los más de 600 corredores, sólo170 son de Esquel, el resto de afuera. Esto despertará un movimiento turístico importante en la ciudad, que generará trabajo para los comercios locales”.

Las inscripciones continúan abiertas hasta completar el cupo máximo de 800 participantes y pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales del Desafío Capri.