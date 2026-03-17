Se presentó la 5ª edición del "Desafío El Sombrerito"

La tradicional competencia de cross que homenajeará a Emmanuel Puebla Pires, se realizará el 12 de abril en Playa Unión, con el respaldo de Chubut Deportes.

El domingo 12 de abril se llevará adelante la quinta edición de la carrera de cross denominada “Desafío El Sombrerito”, en Playa Unión, la cual se hará en homenaje a Emmanuel Puebla Pires.

La competencia, que iniciará a las 10 de la mañana, es organizada por el grupo KR Running y tendrá tres recorridos de distancias definidas: de 7, 14 y 21 kilómetros, en cercanías al balneario capitalino. Además, se realizará una caminata, de 4 kilómetros y todo será fiscalizado por el grupo KR Running.

Este martes por la mañana, en el salón Auditorio de Chubut Deportes, se realizó la presentación del evento que tendrá el respaldo del ente deportivo provincial.

Participaron de dicho lanzamiento, el gerente Deportivo de Chubut Deportes, Darío Figueroa, el principal organizador y director de la prueba, Francisco Kraguic y Verónica Tardón, integrante del KR Running.

“UN LUGAR EMBLEMATICO”

Figueroa señaló durante la presentación que “la casa del deporte abre una vez más sus puertas para ser herramienta de apoyo, colaboración y difusión de eventos deportivos”.

El funcionario agregó que “no es fácil en estos tiempos organizar un evento de estas características, un desafío que llega a su quinta edición. Destacar que el lugar donde se corre, es muy hermoso, emblemático de nuestra zona e ideal para realizar una prueba de cross”.

En el final, Figueroa manifestó que “desde Chubut Deportes vamos a estar colaborando como lo hacemos con todos los eventos que se hacen en toda la provincia. Esperemos sea un éxito como cada año e invitamos a toda la gente a participar”.

Posteriormente, Kraguic en primer lugar agradeció “a Chubut Deportes por el permanente respaldo y a las entidades privadas que hacen posible esta organización”.

Luego brindó algunos detalles de la competencia, destacando que “las distancias serán las de siempre, 7k, 14k y 21k, más una caminata participativa de 4k”.

“Vamos a largar desde la Cruz de Ema, el recorrido tendrá modificaciones pero la idea es mantener el circuito de los años anteriores”.

Kraguic remarcó respecto a la premiación que “se dispuso de un millón y medio de pesos en efectivo, a repartir entre las tres categorías. Habrán también premiaciones por categoría, cada cinco años en las distancias de 21 y 14k y cada diez años, en los 7k”.

En el cierre, el organizador señaló que “las inscripciones están abiertas y este año esperamos alrededor de 300 corredores, por lo que una vez más, creemos que será una gran fiesta para el deporte de la zona”.