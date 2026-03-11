Se presentó una nueva edición de la "Vuelta Ballenas"

A pocas semanas de la apertura de inscripción, ya hay confirmado más de 250 inscriptos. La competencia de ciclismo de montaña se correrá el 20 de septiembre en Puerto Madryn.

Este miércoles se realizó, en instalaciones de una productora asesora de seguros, la presentación oficial de la competencia de ciclismo de montaña, “Vuelta Ballenas”.

La misma contó con la presencia del intendente de Puerto Madryn Gustavo Rafael Sastre y el subsecretario de Deportes, Andrés Calabró junto con los organizadores Pablo Neme, Brian Oggero y Martín Rodríguez Gallego.

Sastre resaltó la importancia de la “Vuelta Ballenas” para la comunidad, en relación a lo que genera Vuelta Ballenas, una propuesta interesante para el turista y para el deportista, y de esa forma potenciar a Puerto Madryn.

Por su parte, desde la organización esperan alcanzar los 1500 corredores y continúan trabajando para consolidar a la Vuelta Ballenas entre las cinco carreras de MTB más grandes del país, en línea con el crecimiento que el evento viene mostrando año tras año.

La competencia de mountain bike más importante de la Patagonia anunció que abrirá en los próximos días, puntos de inscripción en Esquel, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, General Roca y Puerto Madryn manteniendo el valor actual de la inscripción hasta el cierre de la misma. La carrera se disputará el 20 de septiembre en Puerto Madryn, provincia de Chubut, también se realizará una nueva edición de Mini Vuelta Ballenas y la tradicional Expo Vuelta Ballenas. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial: https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2026

Esta competencia cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística y Gobierno de Chubut, Chubut Deportes.