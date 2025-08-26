Se quedó dormido y volcó la camioneta

Una Toyota Hilux que provenía de Bahía Blanca volcó este martes en la Ruta Provincial Nº 12. Su conductor dijo que se había quedado dormido.

El informe dado a conocer por la División Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz señala que la guardia de la Comisaría Primera de Pico Truncado fue alertada a las 7:50 de un accidente vial, a 14 kilómetros de esa ciudad, en dirección a Caleta Olivia.

Al arribar al lugar, los efectivos de la repartición constataron el vuelco de una camioneta Toyota Hilux, color azul oscuro, la cual quedó con sus cuatro neumáticos hacia arriba, presentando daños de consideración.

En el rodado se trasladaban tres mujeres y un hombre, que era el conductor, el cual manifestó que, mientras regresaban desde la ciudad de Bahía Blanca con destino a Pico Truncado, perdió el control del vehículo tras haberse quedado dormido, lo que ocasionó el accidente.

A raíz del hecho, las tres ocupantes femeninas fueron asistidas y trasladadas en móvil sanitario al nosocomio local, presentando una de ellas un corte en el rostro y las restantes dolencias varias, sin lesiones de gravedad.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor con la colaboración de la División Criminalística local. La sede judicial interviniente dispuso el secuestro preventivo del vehículo a los fines legales correspondientes.