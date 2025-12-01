Se realizaron las audiencias por Presupuesto e Impuestos

La Ordenanza Tributaria y el Presupuesto 2026 son las herramientas clave para gestionar la ciudad durante el próximo año. Estos proyectos habían sido aprobados en primera lectura durante la sesión del 13 de noviembre y este lunes se cumplió el paso de norma de someterlos a consideración de los vecinos en audiencias públicas, requisito ineludible para su aprobación final.

El secretario de Economía y Finanzas, Fernando Barría, fue el orador central en la audiencia vinculada a la cuenta general del ejercicio 2024, donde finalmente no concurrió ninguno de los 4 contribuyentes que se habían inscripto para dar su opinión.

Como referente de la cartera de recaudación, Luis Perea encabezó la segunda convocatoria del día, centrada en la Ordenanza Tributaria Anual, que establece todos los impuestos y tasas municipales. El funcionario detalló el régimen de exenciones vigente –que se amplía a partir del año próximo- y que abarca, por ejemplo, a más de 680 jubilados y pensionados en lo que respecta a impuesto inmobiliario y Tasa de Higiene Urbana.

QUIENES DEJAN DE TRIBUTAR

Para el año próximo también se trabajó en extender las medidas de alivio fiscal a otros sectores, con la eliminación por ejemplo de unas 39 tasas municipales, la eximición del pago de habilitación comercial para monotributistas de las categorías A hasta E; y también orientada al sector comercial, la decisión de reconocer en el impuesto a los Ingresos Brutos el 35% del derecho de abasto abonado mensualmente, más allá de continuar sosteniendo la alícuota más baja de la provincia en este impuesto.

Para el mismo rubro, se modifica el concepto de “flota” vehicular bajando la cifra de 8 a 5 dominios para acceder a las bonificaciones, mientras que se aumenta el descuento variando del 15 al 18% en 2026; además de extender los descuentos por pago anual anticipado con un 25% para quienes abonen en el mes de enero, y del 15% en febrero.

LOS INCREMENTOS QUE VIENEN

En cuanto a los incrementos, Perea explicó que en el valor de inmuebles, la actualización será de un promedio del 35%, mientras que el caso del impuesto automotor será de un 30%. Sobre este último, recordó que se establece a nivel provincial (a través del Consejo de Responsabilidad Fiscal) que el porcentual se asocia al vehículo y su antigüedad, aunque aproximadamente el 26,9% del parque automotor de la ciudad se encuentra en la franja que registrará aumentos de entre el 10 y el 15%.

Sobre un total de 6 vecinos registrados para dar su opinión, solo 2 se hicieron presentes. Raquel Olinik fue la primera en hacerlo, planteando la necesidad de extender la bonificación del 25% por pago anticipado hasta el mes de febrero para jubilados, y que las actualizaciones se hagan de acuerdo al INDEC, que es lo que rige los aumentos jubilatorios.

También consultó por el destino de la recaudación de determinados impuestos, al reclamar por el estado de calles y veredas, y sugirió que refuercen el sistema de multas con objeto recaudatorio para sostener alivios fiscales en los tributos.

A su turno, Gianlucca Giardelli señaló que algunos cobros -como Ingresos Brutos- deberían disminuir teniendo en cuenta la crisis petrolera y la necesidad de potenciar otras actividades económicas de la ciudad. También reclamó la extensión de plazos en el otorgamiento de habilitaciones comerciales, y la necesidad de acompañar a quienes generan empleo, entre otros puntos.

PRESUPUESTO CON MAS PARTICIPACION

Mientras la fundamentación de la ordenanza también estuvo a cargo de Fernando Barría, quien explicó el detalle de los 305.000 millones que administrará la ciudad en 2026, se dio lugar a la expresión de 14 vecinos presentes, sobre el total de 21 que se habían registrado para hacerlo.

Virginia Paredes abrió el ruedo para reclamar mayor presupuesto para las castraciones de mascotas, con el fin de llegar a la meta de 100 diarias. A su vez, la vecinalista de Divina Providencia, Marisa Ojeda, planteó necesidades del barrio como obras de pavimentación, seguridad vial, reductores de velocidad y alumbrado público.

Ana del Carme Vidal Gallardo solicitó profundizar las políticas destinadas a protección de la niñez, contención social y salud mental e implementar programas de prevención del embarazo adolescente.

Patricio Liempi se presentó para pedir que el recorrido del transporte público incluya al sector de chacras del faro, en tanto que Graciela Carrizo, referente del barrio René Favaloro, planteó preocupación por falta de medidas de seguridad vial, solicitando iluminación, guardarails y señalización, además de solicitar ampliación en el horario de cobertura de los CAPS.

Referente de Las Flores, Melisa Echeverría pidió completar con pavimento o adoquinado las zonas altas del barrio y Fabiana Ramos hizo lo propio para el barrio 25 de Mayo: pidió que habiliten el camino ARA San Juan. “No hace falta esperar el asfalto ni los estudios que están haciendo; habilítenlo”, exigió.

Entre otros inscriptos, se presentaron los referentes de la Asociación Personal Jerárquico (APJ), Roberto Astete y Gustavo Ranea, planteando la desvalorización del salario municipal desde 2015 a la fecha, en tanto que Javier Toledo se presentó como referente de pescadores artesanales para pedir políticas que los incluyan en el próximo presupuesto.